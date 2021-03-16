曾國城預告新計畫。（華視提供）

曾國城16日主持華視《天才衝衝衝》，他年後首次公開受訪，年前被雞排妹鄭家純、女導演馮云指控性騷擾，圈內好友們紛紛出言力挺，他表示年假有好好休息，家人對此事沒有多過問，「這種事情多少會覺得有點委屈，但就是認知不同，之後會小心誰是我朋友，熱情要表現給他們」，但他強調也不會因為這樣開始守身如玉，還是希望可以與朋友維持好互動。

風波以來，不少圈內朋友傳訊息安慰，曾國城表示：「感動的支持、安慰、慰問，那些都有，這些都是必然，他們也怕我受影響。」值得一提的是，主持搭檔徐乃麟近日也投入麵市場，推出「輸不起拌麵」，曾國城笑稱因為對方籌備過程不聲不響，他看到成品還以為是P圖，未來或許可以聯名推出「曾乃雞」。

談到今年新計畫，曾國城笑得開心，「本來今年希望以國外為主，但被疫情打壞，最開心的是，1月22日與全聯合作，推出限定的咖哩煨麵，反應很好。」他預告曾拌麵秋天會有新計畫，目前正在籌備跨界聯名，希望有好消息傳來。而自頻道經營的部分，他笑說看到羅時豐的網路節目，覺得可以跨界玩主持，但手上工作太多，一切還是慢慢來。

曾國城年前曾與福原愛在《料理之王》同台，問及她與江宏傑鬧婚變，他表示：「多少會訝異，本來是大家欽羨的郎才女貌， 私下節目有碰過福原愛，那時候很正常，因為是在過年前，她反應很好，中文也沒什麼問題，但他們家的問題我不知道。」

(中時 )