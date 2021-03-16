全國原住民族運動會19日將於宜蘭縣登場，花蓮縣長徐榛蔚今授旗給花蓮縣代表隊，預祝選手們能凱旋歸來。（羅亦晽攝）

花蓮縣府為讓花蓮選手就近參賽，活用轄內28座運動場館，日前爭取25項大型全國運動賽事，再加上70餘項地方體育競賽，今年預估轄內將有近百項運動賽事，其中鐵人三項青年盃是首次移師花蓮，縣府期盼選手在競技之餘，能享受大山大海之美，替地方帶來人潮。

花蓮縣府今舉辦「花蓮好勁，競在洄瀾」體育活動聯合啟動儀式，現場有約百名學校體育選手參加，縣長徐榛蔚同時和多名議員鳴槍，宣布花蓮今年度包括例行的縣長盃賽事、主辦各項全國賽事及全國單項協會移至花蓮辦理的賽事等，總計共有97項競賽活動將於本月下旬陸續登場。

花蓮縣府教育處體育保健科長徐蔚文表示，去年舉辦全民運動會後，目前正籌辦明年全國中等學校運動會，期間為活用28個場館，在地選手有更多參賽機會，無需舟車勞頓至外地比賽，因此邀請全國各項賽事移師花蓮舉辦。

徐蔚文表示，截至今年底已爭取到25項全國大型賽事，加上縣內例行競賽，共計97項，可說是「幾乎每周都會有一場賽事」。她也特別提及，鐵人三項青年盃今年5月首次在花蓮舉行，盼選手比賽前後，能多停留幾天，享受花蓮得天獨厚的大自然環境，同時帶動觀光，替地方產業帶來人潮。

針對防疫措施，徐蔚文說，花蓮境內雖維持零確診，體育賽事基本上沒有受到疫情影響，不過仍會嚴格執行實名制、體溫量測、每天消毒場館等措施。

此外，全國原住民族運動會19日將於宜蘭縣登場，花蓮今年共計624名選手、隊職員參加12項競賽，徐榛蔚今授旗給花蓮縣代表隊時說，去年全民運花蓮共獲得26金26銀21銅，及團體總錦標第2名，今年預估成績會比去年更加亮眼，預祝選手們能凱旋歸來。

(中時 )