2022年台北市長選舉，衛福部長陳時中被視為綠營最熱門人選。民進黨今舉行北市黨務座談，身兼黨主席的蔡英文總統與民進黨祕書長林錫耀主持，民進黨立委高嘉瑜在會中建議，如果陳時中沒有競選意願的話，「我們就派奇兵，讓王世堅出戰。」蔡英文僅點頭未表示意見。對於蔡總統是否支持王世堅參選台北市長，高嘉瑜說，點頭不代表支持，只是代表有聽到。

國民黨立委蔣萬安代表藍營出征2022年台北市長選舉呼聲高，綠營則以陳時中呼聲高，但陳時中至今未鬆口是否參選，引發基層焦慮，希望綠營應該要提早佈局台北市長選舉。

高嘉瑜今趁台北市黨部黨務座談提出建議，如果民進黨不是派出最優秀的陳時中，也可以考慮出奇招，尤其是最近王世堅被點名出征，她認為王世堅深耕台北市，非常有經驗，若王世堅對上蔣萬安，有機會可以出奇制勝。

高嘉瑜說，最主要是蔣萬安對於很多議題可能無法表態，如果王世堅參選，可以逼蔣萬安上戰場表態，會是另外一個亮點。據悉，蔡英文聽完後點頭回應，被解讀是支持高嘉瑜的論點。

高嘉瑜事後急忙解釋，蔡總統點頭不代表支持，總統並沒有說話，點頭僅是代表總統有聽到而已。

(中時 )