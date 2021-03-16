丹麥「政治報」（Politiken）日前披露，香港當局正尋求丹麥政府協助引渡兩名國會議員，兩人曾協助前香港立法會議員許智峯逃往當地；但丹麥政府已回絕港府的請求。

德國之聲（DW）中文網15日引述丹麥三大報紙之一的「政治報」，作了上述報導。

報導說，香港律政司數月前啟動針對丹麥國會議員額利貝克（Uffe Elbaek）及埃米斯布（katarina Ammitzboll）的調查。兩人以及其他丹麥政壇新秀去年透過環保交流會議的名議，向香港泛民主派前立法會議員許智峯發出正式邀請。香港警方核查許智峰的丹麥行程單後，准許當時尚在保釋期的他離境前往丹麥。

許智峯去年12月初抵達丹麥，在訪問期間宣布流亡並退出香港民主黨。

德國之聲綜合報導指出，許智峯早在「港區國安法」去年7月剛出爐時就做出逃亡的決定；而同年9月中旬，他因涉嫌阻礙警員執法被捕，護照也被沒收，獲保釋後，立刻聯絡了數名相識的丹麥年輕政客，並透露了離境的意願。

「政治報」稍早前披露，香港當局正在調查並尋求引渡額利貝克、埃米斯布等人，並發出了國際逮捕令。

對此，丹麥外相庫服特（Jeppe Kofod）回應說，丹麥不會同意將國會政治人物引渡至香港，並強調丹麥憲法保障言論自由，國會議員可以見任何想見的人而不必擔心遭到任何報復。

據報導，香港與丹麥之間雖無引渡條約，但雙方簽署的刑事司法互助協定依然有效。

曾任香港保安局長的香港建制派立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀先前指出，港府可以依據刑事司法互助協定，要求丹麥執法部門協助取得口供，「如果掌握足夠證據，便可通過國際刑警組織向兩名丹麥議員發出通緝令」。

香港保安局長李家超也向「政治報」表示，港警「將對包括丹麥政界人士在內的任何涉嫌違反香港法律提供逃亡協助的人進行調查」。

報導說，丹麥情報機關已向額利貝克及埃米斯布發出警示，要求兩人暫時不要前往任何與中國簽有引渡條約的國家或地區。

許智峯1月已離開丹麥前往英國，並於本月9日輾轉抵達澳洲。

(中央社)