美國24歲新生代超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），出道以來一直都以前衛、火辣的穿搭風格受到全球粉絲的喜愛，也是不少品牌指定合作的模特兒之一。近日頻頻登上時裝周伸展台的她，在IG上曬出一系列私下穿搭與工作側拍，凹凸有致的身材也一併公開。

貝拉哈蒂德日前為了巴黎時裝周可說是行程滿檔，除了陸續為服裝精品FENDI 、GIVENCHY、VERSACE等品牌擔任走秀模特兒外，也忙著為自己所代言的品牌拍攝形象照。近日公開的側拍照中，只見她在寒冷的室外空間，僅穿著一件黑色深U吊帶短裙搭配厚底高筒靴，蹲在地上擺出專業的拍照姿勢，大秀傲人雙峰，下個動作她更是直接趴在地上展現性感曲線，令網友忍不住大讚她敬業的態度。

另外，貝拉哈蒂德前幾日趁著工作的空檔，也曬出私下穿搭辣照，照片中她穿著寬鬆的黑色外套與T桖，搭配白色牛仔褲，看起來相當輕鬆、舒適，但沒想到她竟撩起上衣，大方露出飽滿南半球及驚人的肋骨、蠻腰曲線，令網友大噴鼻血，紛紛留言「貝拉真可愛」、「天哪！好瘦喔」、「隨便穿都超辣」。

貝拉哈蒂德擁有精緻五官與175cm高䠷的火辣身材，與同樣是超模的姊姊吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)一同在伸展台上發光發熱，年紀輕輕便成為全球知名的超級模特兒，加上獨特的穿搭風格與品味，使她粉絲遍及世界各地，成為不少女性的流行指南，IG狂吸超過3900萬名粉絲追蹤。

(中時新聞網)