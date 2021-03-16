新埔鎮旱坑社區代表新竹縣參加全國金牌農村選拔，新竹縣長楊文科（右三）16日送上蘿蔔、鳳梨，寓意好采頭旺旺來。（莊旻靜攝）

新竹縣第2屆金牌農村得主為新埔鎮旱坑社區、寶山鄉新城社區，並代表新竹縣參加全國農村競賽，新竹縣長楊文科16日在主管會報送鳳梨、蘿蔔，為他們參賽打氣，新城社區以新城風糖為名，帶動在地觀光發展也增加就業機會，旱坑社區則以柿餅聞名遐邇，如今也成在地特色。

行政院農業委員會為了樹立台灣農村典範，每3年舉辦1次金牌農村選拔競賽活動，並透過2階段的競賽選拔機制，第1階段為簡報面談、書面評審，並選個20個農村進入第2階段，並進行現地審查，並於近日開始舉辦。

新竹縣政府農業處致力輔導農村發展，並展現各自特色，北埔鄉南埔社區在第1屆全國農村競賽中，拿下金牌獎。新竹縣政府去年10月舉辦第2屆的縣內初賽，寶山鄉新城社區、新埔鎮的旱坑社區，即從33個農村社區中脫穎而出，代表新竹縣參賽。

其中新城社區在2013年開始以傳統產業黑糖為發展基礎，開發出爆漿饅頭，並全國聞名，該社區也開始鼓勵復耕甘蔗，發展黑糖產業，陸續還有農村體驗遊程、新城風糖公司，以農村企業化的經營模式，鼓勵在地人回流，並創造就業機會，活絡在地方發展。

新埔鎮旱坑社區則在2014年核定農村再生計畫，旱坑里過去以柿餅加工產業聞名，每年9月至隔年1月為柿餅產業旺季，曬柿畫面、柿染DIY等，也吸引不少遊客爭相拍照、體驗，成為旱坑的特色，並成為新竹縣的旅遊景點之一，帶動在地產業。

(中時 )