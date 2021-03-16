民進黨市議員張玉嬿因日前車禍受創，16日她坐輪椅在助理及妹妹陪同下，到台中市議會出席第七次臨時會，受到同儕的關心問候；張玉嬿一坐下議事堂，立即認真的研習議案。張玉嬿指出，她一定會把好的表現呈現在市民的眼前，珍惜甜美、珍貴的復出。

張玉嬿在臉書上說，車禍受傷治療3個月，小嬿今早坐著輪椅回到市議會開會了！今天是第七次臨時會，見到許久不見的同事、老朋友們，心中有些感觸，很高興自己復出開會，善盡議員職責；不少議員、官員和記者趨前關心我的復原狀況，聽到現在已經可以持拐杖練習走路，都為我高興。

民進黨市議員張玉嬿因日前車禍受創，16日她坐輪椅在助理及妹妹陪同下，到台中市議會出席第七次臨時會，受到同儕的關心問候。（陳世宗攝）

張玉嬿指出，小嬿一坐下議場，也立即認真研習議案，一開議，核四重啟移建頓成焦點，小嬿也高舉海報要求「盧市長表態，台中不要核電廠」；雖然我舉著海報的右手還是很痛，但仍絲毫不敢放鬆，嚴正拒絕重啟核四。

張玉嬿表示，這段期間大家對我的祝福是小嬿努力復健的原動力之一，謝謝您們每一位的支持，我一定會把好表現呈現在各位面前，珍惜甜美、珍貴的復出。

(中時 )