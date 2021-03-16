年後轉職季到來，yes123求職網16日公布最新「上班族離職與企業留才調查」指出，以企業角度來看，員工十大跳槽徵兆包括：「請假頻率突然變高」（53.3％）、「常常上求職網站」（51.5％）、「突然不加班，準時下班」（47％），以及「常向其他同事抱怨公司的人事物」（40.9％）、「常常離開座位接手機」（32.1％）。

其他的離職徵兆，六到十名分別是「工作效率突然驟降」（28.7％）、「低調打包整理東西」（27.3％）、「突然容易遲到或早退」（25.1％），以及「容易與同事、上司有爭執」（20.2％）、「常常上其他企業網站」（16.5％）。

此外，從上班族角度來看，農曆年後想換工作，向主管表達離職想法的時間點為何？yes123調查指出，高達50.4％受訪上班族選擇在新工作有著落之後；33.5％選擇開始找新工作之後，到新工作有著落之前；另外，也有16.1％的人選擇「開始找新工作之前」就提離職。

至於提離職的方式，yes123調查顯示，在可複選情況下，多數選擇「口頭提出」（82.6％），其次是「有正式書面辭呈」（46.2％），再來是「透過電子郵件」（18.4％），以及「透過簡訊」（11.2％）。且高達七成三的上班族坦言，不會老實跟主管、老闆說出內心真正離職的理由。

多數上班族提離職的原因，yes123指出，在可複選情況下，有69.1％會以「職涯規劃」當作表面上的離職原因；55.9％則拿「家庭因素」當成擋箭牌；37％的理由是「有進修深造計畫」；33％的理由為「身心健康因素」。

上述調查時間自2021年2月25日到3月10日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上的求職會員，同時畢業或役畢（免役），有效問卷共1,188份；至於企業部份，有效問卷共910份。

(工商 )