立委蔡易餘16日陪著數名新住民一起到移民署嘉義縣服務站申辦新式統一證號。（移民署嘉義服務站提供∕呂妍庭嘉義傳真）

立委蔡易餘16日陪著數名新住民一起到移民署嘉義縣服務站申辦新式統一證號，呼籲新住民一起揪團來申辦，盡早享受換證後的便利生活。（蔡易餘服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

立委蔡易餘16日陪著數名新住民一起到移民署嘉義縣服務站申辦新式統一證號，呼籲新住民一起揪團來申辦，盡早享受換證後的便利生活。（蔡易餘服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為讓新住民在台生活更便利，移民署今年將外國人的統一證號比照本國人身分證字號格式，目前新式證號已開放換發，立委蔡易餘16日陪著數名新住民一起到移民署嘉義縣服務站申辦新式統一證號，呼籲新住民一起揪團來申辦，盡早享受換證後的便利生活。

根據移民署統計，嘉義縣新住民總人數約1萬3368人，人數眾多，移民署為營造外來人口友善生活環境，今年初做出變革，將舊式外來人口統一證號改成國人身分證格式，今蔡易餘一早就陪新住民姐妹前往嘉義縣服務站登記。

蔡易餘說，手機是許多新住民與親友聯絡、瀏覽購物時，不可或缺的必需品，卻時常有新住民向他反映，上網訂購車票跟申請會員時，常面臨證號無法通過檢核情形，造成許多不方便，如今新版統一證號將會比照國人身分證格式，由1碼英文字母加上9碼數字組成，相信會大幅改善以往無法順暢網購、訂票或加入線上會員情況，讓外來人口生活品質有感提升。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，新式外來人口統一證號採取「併同汰換機制」，舊版統一證號將在民國120 年1 月1 日後全面停用，外來人口可於辦理居留延期、資料異動及補發時一併更新，另移民署也針對單純換發新式統號者，規畫至明年1 月2 日止，免徵規費服務，歡迎新住民朋友多加利用、宣導。

(中時 )