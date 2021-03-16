日本央行行長黑田東彥（Haruhiko Kuroda）16日強調，在日本發行數位貨幣前，有必要先做好完善配套措施，並計畫將在2021財年首季，也就是四月開始進行央行數位貨幣（central bank digital currency, CBDC）前期試驗。

日本央行也誓言，與其它國際社會央行比起來，日本央行不會落隊決心。

黑田東彥曾說過，目前日本央行尚無有發行CBDC規劃，但也不會等到有必要推出時，才要臨時抱佛腳。

日本央行補充，將在4月開始的2021新財政年度，進行第一階段包括發行與分發等，一系列的CBDC基本業務試驗。

事實上，全世界粗估有八成央行，正在研擬這種新興貨幣發行。而全世界CBDC進展最為快速的大國，則是中國大陸。目前，深圳與蘇州是數位人民幣優先試點。

雖然沒有明確推出時間表，不過人民銀行將數位人民幣定位為現金替代品，運作上採用雙層式架構。也就是，央行先向商業銀行發行，然後再提供給一般民眾。

目前國際上，像美國聯準會選擇與麻省理工學院合作測試CBDC，歐洲央行也在準備中。

CBDC與實體鈔券相比，好處多多族繁不及備載。除與現金，卡式或行動支付一樣便利外，民眾使用起來基本上是沒有成本負擔，並能與其它電子支付相通。最重要的是，能有效杜絕偽造等不法行為。

(時報資訊)