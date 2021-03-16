不少人都有搭乘高鐵的經驗，但你會將高鐵票根留下來嗎？一名男網友從高鐵出站後，就遇到兩名男子詢問是否有搭完的高鐵票根，而他也發現對方手中已有很多票根，令他好奇「有什麼作用嗎？」對此，不少網友則表示「是用來報帳」，且不少購物平台都有人在賣。

原PO日前於臉書社團《爆廢二公社》發文，剛從嘉義高鐵出站後，遭兩名陌生男子攔下，詢問是否有不要的高鐵票根可以提供，且看對方的手中已有不少高鐵票根，令他好奇問「持高鐵票除了能搭乘免費接駁車外，還有什麼額外的優惠嗎？」

圖文曝光後，不少網友紛紛留言解答，許多人會用來報帳，比方說出差、旅遊補助，或是自己開車難以呈報費用時，都會利用高鐵票根；因此造就出另類商機，使得購物平台上不少人在賣高票根，一張價錢大約落在50至100上下。

一名男子表示他才出高鐵站，就被兩名陌生男子攔下要高鐵票，令他好奇是否有什麼優惠，對此，網友則紛紛表示，過期的高鐵票拿去向公司報帳很好用。（圖／翻攝自爆廢二公社）

其他網友看了也大吃一驚，「長知識了，原來這種東西還可以轉售，我以後要留著賣」、「我寧可丟垃圾桶，也不願意給他們」、「真的什麼錢都有人賺」；另外也有人表示，過去在加油站打工，也曾遇到有人來討客人不要的發票。

原PO事後也在留言處補充表示，當初只是單純想要發問，並沒有要檢舉、公審兩名男子，只是很單純地第一次遇到，想問是不是有自己不知道的優惠可以使用，「謝謝大家的解答」。

(中時新聞網)