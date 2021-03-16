2020年台灣5大電信的5G服務皆開台，邁入5G元年，不少早鳥用戶都已享受到5G高速網路體驗。遠傳電信總經理井琪今（16）日於活動中表示「5G用過就回不去（4G）」；面對不少消費者仍覺得1399資費偏高的想法，他也在會中積極回應與分析，認為仔細分析來說真的不貴。更表示由於5G標金高昂，並不期待看見同業開打5G價格戰。在5G邁入第二年佈局，遠傳將會透過5大全面性策略留住客戶，增加營收，且來看看她的分享。

井琪今日對外宣示2021遠傳電信的策略布局，將以5大優勢創造新局：（1）「金質網路銅板價」，持續建設全國5G網速體驗第一的網路；（2）將心比心為客戶「想得更遠」的行動生活圈，藉由遠傳心生活App提升用戶體驗，深化服務品質；（3）內外兼修智慧「大人物」能力，持續深耕智慧資通訊解決方案；（4）跨業結盟拓展新經濟藍海，推動大數據和智慧物聯網（AIoT）打造智慧城市、智慧工廠；以及（5）超前部署有成的5G遠距診療應用，支持配合政府縮短城鄉差距的政策為公益也是商機。

遠傳電信2021年5大策略佈局。（黃慧雯攝）

2020年雖遭受疫情衝擊，5G商轉也帶來新契機，遠傳公布心5G方案開賣半年就獲得Opensignal、Speedtest國際雙認證網速全國第一。讓遠傳提早近1個月（2020年12 月）達到30萬5G用戶門檻。遠傳電信執行副總經理尹德洋指出，各大電信的5G用戶大多來自自家用戶升級，展望未來，期待在5G開台滿一年之際（2021/7/3）能夠達成5G滲透率20%的里程碑，3年內則達到50%的目標。

遠傳今日也大方公布5G用戶面貌。井琪分享遠傳4G用戶平均月網路流量約36GB，5G用戶則平均約63GB，有超過7成的成長。尹德洋分析，5G用戶大多屬於居住在大城市、並且喜愛嘗試新手機，當前對於5G服務使用的滿意度都相當高。

針對5G佈局，井琪指出目前5G網路覆蓋率已經在上個月達成61%，為了提供差異化服務，遠傳將會持續加速、加量網路建設，力拼在今年覆蓋率超過9成。井琪也坦言，遠傳每月攤提5G頻譜標金費用高達1億7千萬，還得花費20年來支付，再加上也還有3G/4G頻譜的部分費用，及其他領域的投資，每月負擔不可謂不重。因此她也直言每個月1399的5G資費，對比一小時動輒千元以上的健身教練費用來說「真的不貴」，因為使用者每日費用約46元左右，卻在其中享用多元化的服務，處理多樣化任務。反過來說，如果假設設立一個挑戰，支付消費者每日46元的費用來要求使用者不要使用手機網路來進行各樣任務的話，相信願意的消費者將會是少數，顯明了手機網路服務對於消費者日常生活的重要性。因此她認為，當前5G月租費並不算貴，也提供了多種級距供消費者選擇，彈性很大。也因為5G頻譜標金費用與建設費用高昂，井琪並不樂見同業開打價格戰，期待電信同業能以健康、平和的方式來推動產業往5G邁進。

遠傳電信今日除了分享針對5G費率的看法還有滲透率的期待外，也表示今年將會主動加速對於新創的投資，主要鎖定5G應用的相關解決方案，期待能藉此提供5G消費者的每月貢獻。然而也非一昧想要鼓勵消費者掏荷包來支付費用，井琪分享遠傳心生活app下載量突破2百萬，月活躍用戶也超過1百萬，遠傳不僅將藉由AI輔助提供用戶更多個人化推薦，在平台上串連旗下服務，也將提供用戶獨享優惠，讓用戶能持續停留在遠傳為用戶用心打造的行動生活圈中。

在策略佈局上，除了積極衝刺5G基地台的覆蓋率，期待增加5G用戶滲透率，也將在企業專網應用上積極結盟，拓展新藍海。在此領域，與亞太電信之間的合作便是一例。此外遠傳2013年就積極佈局的遠距醫療應用，於台東打造了全國第一個5G遠距診療場域，讓醫療資源更容易進到偏鄉，並迅速在新北石碇、萬里建置了全國第一個5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務。遠傳超前部署深耕遠距診療多年，終於因為5G的到來而水到渠成，並為政府指示全國偏鄉皆能受惠於5G以網路取代馬路而得到較多且即時的醫療資源打下成功的基礎。

井琪表示：「隨著時代與科技革新，遠傳從過去提供語音、數據服務的傳統電信（Telecom），轉型為以「大人物」技術提供數位服務與企業解決方案的科技服務公司（Telecom+），以差異化優勢並攜手策略夥伴們共同開創新藍海。」相信在遠傳團隊以誠信、敏捷、創新、協作爲服務精神的前提下，將持續為用戶提供更優質、差異化的服務。

(科技)