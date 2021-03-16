23歲凱渥男模張誌軒今天驚傳過世，其妹妹表示，張誌軒是在15日深夜運動時，心臟不適暈倒，在救護車上就已無生命現象，醫生判定死因為主動脈剝離。對此，心血管專科醫師表示，溫差過大、三高、有家族病史的人，是心血管疾病致病的重要因素，會引發血管劇烈收縮，提高主動脈剝離、血栓等風險，致死率達45％，往往發作當下即死亡。

張誌軒IG今天一早由妹妹代為發布悲痛消息，表示張誌軒於15日深夜運動時，突然心臟不舒服暈倒、緊急送醫，在救護車上就已無生命跡象，到院前後仍搶救失敗，醫生表示，張誌軒是因為主動脈剝離導致血管阻塞猝死，與藝人「小鬼」黃鴻升倒臥在浴室門口猝逝，是同樣的死因。台北立巿聯合醫院陽明院區心臟血管科主任江碩儒表示，臨床上猝死有8成和心血管疾病相關、2成是腦出血，而誘發心血管和腦出血最主要的危險因子之一就是溫差。

江碩儒說，溫差過大會導致血管劇烈收縮，而人的血管分三層，若三層血管收縮的程度不一，加上本身有血管硬化或狹窄等問題，就很容易造成血管破裂，導致主動脈剝離；另外血管劇烈收縮，會使內層細肥狹窄情形更惡化，易導致血栓或血管內層剝落物無法通過，造成血液供給不足或血管破裂。

江碩儒說，溫差過大的情況除了冬天，還有泡熱水澡時未適時補充水分，造成身體脫水、血液變濃稠，誘發心血管疾病的機率又會更高。而運動時未補充水分，也會造成脫水，血液變濃稠等現象。

國泰醫院心血管中心部主任侯紹敏也表示，一般來說主動脈剝離典型症狀為前胸到後背撕裂般劇痛，和心肌梗塞是胸痛並延伸至手臂或下巴，甚至胃痛略有不同。

江碩儒指出，心血管疾病致病主因是三高，包括高血壓、高血糖、高血脂，另外家族病史也是重要因素；近年隨著飲食西化、作息改變，罹患心血管疾病的年齡層大幅下降，20年前臨床判斷心血管疾病的年齡平均是50到55歲，如今已降至40歲，甚至30幾歲心肌梗塞也並不少見，建議年輕人要注意飲食、勿長期熬夜，讓心血管疾病提早上身。

小鬼死因心血管疾病 認識「主動脈剝離」突胸痛如刀割

(中時新聞網)