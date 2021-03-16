有些人分手後依然會和前任情人維持朋友關係，不過也有些人分手後就把對方當陌生人，星座運勢網站「醬子聊星座」分析，天蠍座、雙魚座、處女座、雙子座、獅子座的人分手後最絕情，對待舊情人完全不留情面，甚至是老死不相往來。

▍1.天蠍座

很多人認為天蠍座腹黑、會報仇，但其實大部分的天蠍是不會做什麼報復行動的。更多時候，天蠍座只是會把這個人徹底忘記，好像只有這種方式才能讓自己過得更開心一點。天蠍座放過別人的同時也是放過自己，大部分天蠍在失戀之後，不會與前任再有任何聯絡，基本上是老死不相往來的。

▍2.雙魚座

雙魚座的人對待感情非常投入，可是當戀情走向分手，雙魚座會變得非常冷漠，不會再給對方任何機會復合。雙魚座的人在對待感情時，過於相信自我的判斷，比如沉溺於不切實際的回憶，或是想要逃避的心態，根本目的都是為了讓自己更快復原，如果有什麼能保護好自己，都會讓雙魚座努力堅持。

▍3.處女座

處女座想要的是純粹的愛情，如果沒辦法達成，會像沒有發生過什麼一樣，將對方當做是陌生人。處女座的人會記得兩人之間的感情，同時也會記得曾經受過的傷害。所以，處女座的人對待前任的態度也是非常冷漠的，日子總要過下去，處女座會選擇將對方遺忘，無論再怎麼難過，終究會走出來的。

▍4.雙子座

雙子座戀愛時很會甜言蜜語，但是當分手以後，雙​​子座不會再跟前任聯繫，連朋友都做不成。很多時候雙子座對感情是有目的性的，如果已經明確知道兩人在一起不會有什麼好結果，雙子座會頭也不回的離開，然後儘快將對方忘記，當對方沒存在過，他也從未愛過，甚至會在朋友面前，裝作一副無所謂的樣子。

▍5.獅子座

獅子座對待失敗感情的方式就是冷處理，獅子座的人看似光明磊落，但在對待感情問題上，曾經傷害過他的人也不想再以禮相待。獅子座對待前任是很冷漠的，即使是曾經進入過他的世界，但如果兩個人沒有未來，獅子座也就不再有任何期待，兩人就此成為陌生人。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)