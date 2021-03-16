藝人郁方日前把孩子壓歲錢存去銀行，沒想到經手人員算錯錢後，竟要求補回正確數目，讓她在臉書怒斥：「某某銀行真是爛透了」，目前銀行已經向她道歉，也解決缺額問題，整起事件看似圓滿落幕，不過名嘴黃光芹則直言：「真相並未大白」。

名嘴黃光芹表示郁方日前去銀行存完錢，在銀行行員親自點交無誤後離開，未料事後卻被行員致電要求補回4千元缺額，而且口氣還相當不好，讓她直接在臉書怒斥該銀行，引發軒然大波，對此她表示以郁方的身價與人品，絕對不會故意少給4000元，此外行員也絕對不想發生錯誤，畢竟錢若短少可能得要賠，因此在追錢追得太急的情況下，才導致態度口氣不好，自然讓郁方備感委屈。

真相並未大白! 最近新聞很淡，郁方存錢受氣這則新聞，倒引起我的關注。 按照常理，以郁方的身價與人品，她絕對不會故意短差4000元。去的時候，她没數。銀行員點交時，告訴她多少，她也隨手記下來。 問題是，行員絕對不想發生錯誤，若有短少，他... 由黃光芹發佈於 2021年3月15日 星期一

黃光芹推測整起事件可能是口誤導致，最後雖由彰銀依既有機制吸收，但真相仍舊未水落石出，而郁方解氣後删文，行員卻一路吃鱉，還可能被懲處，據悉銀行雖調了監視器，但卻從未公開內容，讓她直呼：「我是看戲的人，沒等到真正的結果」。

不過銀行道歉後也解決缺額問題，郁方更決定加碼捐8000元給慈善團體，也強調理解銀行人員因為過於著急，導致語氣沒那麼緩和，對於事後有10幾家銀行主動連絡要幫她開戶，她則笑說：「開這麼多戶幹嘛，沒這麼多錢」，不過也喊話行員難免有疏失，希望民眾不要失去對他們的信賴。

(中時新聞網)