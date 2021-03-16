根據立院預算中心報告顯示，2019年農委會農發基金的收購支出中，高達3.23億用來做掩埋、堆肥等多元去化用途，國民黨痛批農委會面對產銷失調的作法是在糟蹋農民心血。農糧署署長胡忠一表示，民主國家就是盡量揭露資訊給農民參考，等到出了問題再來幫農民解決，有民眾批，民主不是無限上綱，產銷調節和民主根本兩回事。

農糧署今日召開「農產品產銷調節照顧農民權益記者會」記者會，說明產銷調節因應對策。

胡忠一表示，農民和企業不同，農民沒有老闆，一旦碰到天災沒有人幫，雖然農會可以提供協助，但如果農會也需要幫助，政府就應該跳下來幫忙。「農產品的生產期拉得太長，都種下去了難道都不管？政府一定要幫。」

問到，每種作物都會受到天候影響，但是產銷會失衡是因為部分作物有獲利性，農民搶種之下才會造成，但只要每次發生，民代等的人物就會跳下來，就會演變成公權力和納稅錢不斷用在處理產銷失衡，既然農委會無法要求農民不要種，是否有機制來控制供應量不遠超過內需？

另外，既有合理市場有合理利潤，但去年農糧署8月就已經釋放勿超重高麗菜的警訊，但搶種亂象沒有解決，搶種者也不用負擔市場機制的後果，反正有政府會補助，影響不大。

胡忠一說，產銷調節有3支箭，即輔導外銷、國內行銷及多元加工，真的處理不了才會執行格外品去化，如果農委會不處理，農民會造反的，民主國家就是盡量揭露資訊讓農民判斷，無法去限制農民的種植行為，碰到問題才會去幫他們解決。

有民眾批，現在政治人物老愛將民主掛在嘴上，公權力和納稅錢不斷介入產銷調節和民主根本兩回事，不要無限上綱又不假思索劃上等號。

(中時 )