由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，今(16)日正式公開【重生的戰鬥先鋒．騎士道職業改版】將於3月24日上線！日前(3/3)開跑騎士道預先登錄，將可取得高級虛寶「符石變換石」及「龍之龍玉(10天)」等限定獎勵，預登活動將於3月19日截止，敬請把握最後時機！官方於本週搶先舉辦【騎士技能煉金活動】，讓玩家可預先取得騎士「英雄/傳說技能書」，同步釋出離線遊玩系統、魔法賦予系統、GAMA COUPON、職業優化、伺服器大移民等改版內容。

《天堂M》騎士道改版3月24日重生上線！騎士技能煉金活動3月17日搶先釋出

【重生的戰鬥先鋒．騎士道職業改版】將於3月24日正式改版，預先登錄活動將於3月19日截止。官方於3月17日搶先舉辦【騎士技能煉金活動】，與「奇岩村莊」出現的「佛萊德」活動商人，可使用100萬天幣兌換「騎士的印章(活動)」，進行煉金有機會獲得「英雄技能書箱(騎士道)(活動)」或「傳說技能書箱(騎士道)(活動)」，改版後即可開啟，可取得「騎士的英雄/傳說技能書」。

《天堂M》騎士技能煉金活動即將登場，搶先獲得騎士新技能。(圖/遊戲公司提供)

此外，日前公布的GAMA COUPON也引發玩家熱烈討論，官方宣布另外2張的GAMA COUPON將會同步與騎士道改版一起釋出，曾經合成變身卡或者魔法娃娃卡失敗的玩家，可以使用GAMA COUPON贖回，獲得再次挑戰合成的機會，本次改版將推出共4張的GAMA COUPON，請玩家千萬不要錯過。

《天堂M》騎士道改版GAMA COUPON，贖回合成失敗的變身與魔法娃娃。(圖/遊戲公司提供)

同步釋出離線遊玩系統、魔法賦予系統、職業優化、伺服器大移民 改版內容

此次改版，同步針對暗黑騎士等其他職業進行優化：槍手「體力增幅」被動技能提升最大HP至500；暗黑騎士新增被動技能「暗黑復仇(復仇者)」，追加無視敵方傷害減免與PVP傷害減免效果，以及「暗黑不死」追加命中機率提升以及大幅減少敵方魔法防禦力；神聖劍士優化「神聖恩典」技能，提高受到傷害後的最大回復量，其他職業詳細技能調整請以官網公告為準。

《天堂M》亞丁勇者的新旅程，技能全面革新。(圖/遊戲公司提供)

「離線遊玩系統」玩家可於「日程系統」安排離線遊玩地點，登出遊戲也能讓角色繼續練功；「魔法賦予系統」神話級武器可透過「魔法賦予卷軸」進行賦予，使武器隨機附加至少一個機率發動技能，最多可附加兩種；系統將出現兩個欄位，首格欄位必定可附加一項技能、第二格欄位則機率性附加一項技能。此外，「伺服器大移民」將於3月24日至4月6日開放，玩家們敬請把握。以上活動內容以官網公告為準，請持續鎖定《天堂M》官方網站消息。

《天堂M》離線遊玩系統登場，狩獵不中斷。(圖/遊戲公司提供)

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