國民黨主席將於7月改選，競爭日趨白熱化，已宣布競選連任、不參選2024的黨主席江啟臣，特地選在329青年節發表新書《破浪啟程》，書中剖析他成長及從政的歷程，主打他在藍營2020總統大選慘敗後勇於承擔，也是黨史上最年輕的黨主席，獲得美國《時代（TIME）》雜誌評選為全球百大未來領導人，另揭露2020總統大選時，他力拱「韓朱配」不成，自己卻差點與前高雄市長韓國瑜搭檔參選的秘辛。

《破浪啟程》由江啟臣口述，媒體人羅暐智撰寫、暖暖書屋出版社出版，邀政治大學外交系特聘教授鄧中堅、媒體人蔡詩萍、曾任文建會主委的雲朗觀光集團總經理盛治仁等人撰文推薦。目前出版社已在網路開放預購，內容分10個章節，江啟臣自述小到大，及從大學教授踏入政治圈的過程，包括擔任立委、黨主席等經歷，以及闡述他所提的「江八點」兩岸主張等。

該書封面以江啟臣在2021年獲得美國《時代》雜誌評選為全球百大未來領導人。《時代》雜誌提到，江啟臣是亞洲最古老政黨有史以來最年輕的領導人；有鑑於國民黨連續兩次總統大選遭受挫敗，為了獲得年輕選民認同，他將調整國民黨兩岸立場，由於此舉意味著挑戰北京，《時代》認為，區域穩定可能取決於江啟臣的領導能力。

江啟臣在新書中闡述自身農家背景，讀高中叛逆偷轉組告別「江醫生」，以及服役時從旱鴨子變海龍蛙兵的過往，並談及2010年在東吳大學政治系任教時，當時行政院長吳敦義一通電話邀他入閣當新聞局長，變成「青年胡志強」，在2012年投入選舉成為台中市立委，以及 2018台中市長黨內初選以0.6個百分點輸給盧秀燕的過往。

新書中第六章「君子之爭」也透露，2016馬英九施政引民怨，江啟臣體會黨弱人弱，自己驚險連任立委；2020總統大選時期，當時江啟臣力拱「韓朱配」，沒想到卻差點與總統候選人韓國瑜搭擋以「韓江配」參選2020的秘辛。

關於兩岸論述，江啟臣也在第十章說明去年全代會中所宣示的「江八點」，重申《中華民國憲法》與九二共識關係。並提及「太陽花的省思」，主張以公民憲政會議解僵局；江在去年4月，就曾建議蔡總統召開憲政會議，他願參加。

江啟臣在簡介中提及兩岸關係說，他一直在思考，如何把台灣放在世界地圖上。兩岸要競爭，但不要戰爭；可以多面向競爭，但要公平競爭、自由選擇。沒有經歷過戰爭，不知戰爭的可怕與殘酷，不要說是戰爭，即便連戰爭邊緣，現在的國人大多都沒經歷過，因此很難想像。

出身海龍蛙兵的江啟臣也提到1996年台海危機時他在金門服役，「當年連睡覺都要全副武裝，頭戴鋼盔、配槍不離身，遺書都寫好了！這是我一生當中，最靠近戰爭邊緣的一刻。」

江啟臣認為，中華民國從不怯戰，也因為走過戰爭，我們更知道和平的珍貴與得之不易，因此時時警惕自己，輕易挑起戰爭，可能不是解決問題，而是製造更多難解的問題與仇恨。國家應該要備戰，但與把國家推上戰爭邊緣是兩件事，政府應該設法去維護對人民來講相對安全的環境，而不是去製造對戰的氛圍，再來告訴民眾要備戰。

(中時 )