孫榮將在3月20、30日，於飯店推出廚藝教室，教導民眾製作韓式泡菜、紫菜飯捲。（莊旻靜攝）

台灣不少民眾瘋迷韓國偶像、韓劇，其中出現的韓式美食也在台灣大受歡迎，新竹豐邑喜來登大飯店近日邀請韓國歐爸型男主廚孫榮（KAI SON），重現韓劇及綜藝節目內的韓國美食，並於3月20日、30日舉辦「KAI食堂廚藝教室」，教學韓式泡菜、紫菜飯捲，盛宴自助餐廳也端出韓式料理，讓民眾可以透過味蕾去旅行。

新竹風邑喜來登大飯店去年斥資5000萬重新打造大宴會廳，並改造盛宴自助餐廳，重新營業首日，變與孫榮合作，推出「KAI食堂．韓國歐爸美食節」，即日起至4月11日止的午餐、晚餐時段，重現40道熱門韓劇經典料理，例如在哲仁王后中出現的牛肉湯泛、驅魔麵館的韓式系湯麵、電影「雞不可失」的韓式炸雞等，還有豐富的冷盤、熱菜，讓大眾一品韓式道地料理。

新竹豐邑喜來登大飯店即日起至4月11日止，推出「韓國歐爸美食節」，邀請知名主廚孫榮（KAI SON）設計餐點。（莊旻靜攝）

孫榮在記者會中，親自示範曾在韓劇哲仁王后中出現的牛肉湯飯。（莊旻靜攝）

為了迎接韓國歐爸美食節，飯店1樓大廳也同步設有快閃韓國超市，有孫榮監製的韓式泡菜、韓式辣醬等料理醬料，還有韓國直送的美食及飲料，例如燒腳等，在快閃超市消費滿3000元，也贈送盛宴自助餐廳300元優惠券，消費滿5000元則贈送盛宴自助餐廳平日午茶券。

新竹豐邑喜來登大飯店即日起至4月11日止，推出「韓國歐爸美食節」，邀請知名主廚孫榮（KAI SON）設計餐點。（莊旻靜攝）

新竹豐邑喜來登大飯店即日起至4月11日止，推出「韓國歐爸美食節」，邀請知名主廚孫榮（KAI SON）設計餐點。（莊旻靜攝）

此外，飯店也將於3月18日晚間舉辦「KAI食堂．私廚宴」，由孫榮親自操刀打造專屬晚宴料理，設計9道特色韓食，名額即將額滿，有興趣民眾可盡速預約。3月20、30日「KAI食堂廚藝教室」則教導韓式泡菜、紫菜飯捲。

韓國歐爸美食節期間，盛宴自助餐廳供應韓式料理吃到飽，采悅軒中餐廳、迎月庭日式料理、邀月庭鐵板料理、大廳酒吧等，也同步供應韓式菜單單點。更多韓國歐爸美食節活動內容，可電洽03-620-6000轉各餐廳洽詢。

新竹豐邑喜來登大飯店即日起至4月11日止，推出「韓國歐爸美食節」，邀請知名主廚孫榮（KAI SON）設計餐點。（莊旻靜攝）

新竹豐邑喜來登大飯店即日起至4月11日止，推出「韓國歐爸美食節」，邀請知名主廚孫榮（KAI SON）設計餐點。（莊旻靜攝）

(中時 )