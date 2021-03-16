最受歡迎的末日喪屍策略手遊《全面屍控》，再度推出讓玩家們興奮不已的聯動活動。遊戲官方今（16）日宣布，將在4月1日起，與風靡全世界的喪屍電視影集《陰屍路》展開全球聯名合作，兩大不同領域的喪屍鉅作結合，即將帶來全新的末日風暴！

《陰屍路》正式入駐 英雄角色遊戲重現

《全面屍控》遊戲官方透露，本次與《陰屍路》影集的聯動合作，將從本年度4月1日起至10月底為止。在此聯動期間影集中的人氣角色，以及當中的相關物品，都將會在遊戲中重現。玩家與粉絲們也將可以在遊戲中，扮演《陰屍路》中的殺喪屍英雄，一同互動並在不死生物的猛攻中存活下來。

針對此次前所未有的合作，遊戲官方也表示：「從2019年8月發表《全面屍控》國際版《State of Survival》以來，就一直夢想著能讓玩家有機會在我們的遊戲中體驗《陰屍路》，這次合作我們非常開心能夠將它帶給玩家。」

完美結合 毫無違和感的內容置入

相信有接觸過《全面屍控》遊戲以及《陰屍路》的玩家們，都對於這兩大不同領域的作品中，有著同樣的題材設定，以及重視英雄人物的描寫，感到非常的契合。在遊戲中，不管是置入影集中的人物還是場景劇情，都能毫無違和感的呈現，可說是最能互相搭配幫襯的完美組合。為此，《陰屍路》官方AMC電視台也表示：「在遊戲製作團隊的出色設計之下，本次與影集內容相結合，一定能夠將粉絲們所喜愛的故事類型，透過此次的合作，帶給全球數百萬的玩家。」

本次《全面屍控》與《陰屍路》的聯名活動，相信玩家們一定十分期待，想第一時間獲得相關最新內容訊息，也請持續追蹤遊戲官方粉絲團！

(科技)