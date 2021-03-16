叡揚(6752)2020年營收及獲利創下新高，董事長張培鏞認為，站在AI、資訊安全、數位轉型三大浪潮上，客戶訂單穩定成長，今年營運審慎樂觀，公司營運創高可期，營收及獲利成長幅度與去年類似，以雙位數為目標。

叡揚2020年營收10.91億元，年增12.75％，稅後純益1.21億元，年增37.55％，均寫下歷史新高，每股盈餘4.88元。今年前2月營收1.56億元，年增3.76％。

IT目前已是全世界最受矚目的產業之一，隨著企業全球競爭壓力，各個產業運用資訊技術創新商業模式進而提升競爭力，對於資訊系統與服務的投資持續擴大。張培鏞指出，AI、資安及數位轉型從政府、中央機關到中小企業都不可或缺，叡揚AI多年前投入研發，把AI成果架在既有的解決方案上；另外，資安持續受到關注，像是政府推跨部會資料要彙整，資安也是相當重要的課題；數位轉型會被看到價值性，所以政府也準備要成立數位發展部，而數位轉型不只是數位化，更是未來決定各行各業競爭力的優勢，在現有技術上必須加入創新的技術，而創新這一塊正是叡揚的優點與強項。

在客戶部分，過去叡揚接到政府單位不少專案，加上金融業，兩者比重合計接近7成，近年來開拓製造業、醫療跟服務業，營收占比超過10％。

從去年下半年以來訂單都是呈現成長，訂單是資訊服務業的領先指標，來自政府訂單穩定，金融業今年還會逐步增加，醫療動能也是不錯，去年除了醫院評鑑以外，公司又增加醫院指標管理系統，整體接單充沛，可以樂觀看待今年表現。

(時報資訊)