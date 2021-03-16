面對資安人才缺口大增，思科今(16)日與技術伙伴日辰資訊，宣佈「思科DevNet資安人才培育中心」正式進駐經濟部林口新創園，項目以培育國際級資安人才，扶植資安新創產業為目標，協助臺灣人才與產業接軌國際。

思科DevNet是幫助IT人才跨足軟體開發領域的計畫，思科DevNet平臺涵蓋的科技面廣，包括9大範疇：軟件定義的網路、資安、雲端、資料中心、行動性、物聯網、協作、服務和開源軟體開發，思科DevNet網站提供各種學習和沙盒環境，以及各種影片，給予欲學習編寫和測試應用程式的IT人員進修軟體開發，目前，在思科DevNet平臺及生態系統中已累積超過1500種解決方案以及上百個能立即使用的程式碼，協助不同規模企業加速數位轉型。

設立在臺灣的「思科DevNet資安人才培育中心」，是亞太區首座創新思科DevNet平台及全球生態體系。整個專案有四大獨特亮點。第一，有政府積極參與，並且鼓勵新創公司加入。第二，專職轉屬，專注培育資安人才，配合政府的發展策略。第三，設立實體教室，提供平臺供IT專才交流。第四，產業合作，思科會積極將解決方案商業化，甚至推向國際舞台。

因疫情帶來全球遠距工作模式需求擴大，網路資訊安全面臨的挑戰急遽攀升。臺灣受疫情影響雖小，但從政府到民間企業，遭受資安攻擊事件頻傳，行政院資通安全處統計，臺灣政府機關平均每月遭受超過3000萬次的網路攻擊，相當於遭到世界25％的網路攻擊鎖定。國際資訊系統安全認證聯盟(ISC)2最新研究指出，全球網路資安相關專業人員缺口達400萬人，其中亞太地區達260萬。臺灣方面網路資安相關專業人才約21,000人，缺額達3,800人，每年15%成長，由此可見資安人才需求迫切。

思科大中華區資深副總裁暨臺灣總經理陳志惟表示，思科在臺灣深耕20年，這次將最精華的能量帶來，打造「思科DevNet資安人才培育中心」，將是思科亞太區第一個協助臺灣廠商由網路硬體管理，升級到具備軟體及產品開發整合能力的平台。除了提供豐富的開發資源、國際專業培訓師資與課程，也投入翻譯及本土化。預計未來三年將導入國際認證輔導能量，培育臺灣國際資安人才。

經濟部林口新創園已有169家廠商進駐，包括加速器、新創團隊及轉型企業等，將可成為資安人才培育標的及場域實證最佳基地。目前已有新創園廠商互聯安睿、可立可及其他新創廠商如梭世代、三甲科技、采賦科技等5家資安新創公司加入思科DevNet平臺開發行列。

(時報資訊)