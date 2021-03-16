日本漫畫或動畫是不少台灣民眾童年回憶，甚至有些人長大仍愛這系列東西，其中經典動畫《名偵探柯南》、《棋魂》或《黑執事》在台都有粉絲支持；日本名動畫公司Studio Pierrot今（16）日突發訊息，公開傳奇女動畫師芝美奈子逝世消息，享年50歲，而經由家屬部落格得知她因癌症惡化離世。

芝美奈子是出身於神奈川的插畫家，因為迷上電子遊戲，想進入遊戲界卻意外進入動畫的世界，從1993年至今參與過多部經典動畫，在當地是頗富盛名的動畫師；今日卻傳出她癌逝，享年50歲，消息曝光後更引起粉絲留言悼念。

無論是推特還是微博，都一一感謝芝美奈子多年來製作出那麼好的作品，「給我們留下太多經典，一路好走」、「是不是看不到《黑執事》更新了」、「從青春期看到現在啊」、「天啊！再也沒有《黑執事》這麼美的畫風」、「實在是好難過，都是我非常非常喜歡的動漫」、「好難過，看著這些漫畫動畫長大的」。

芝美奈子生前製作過的經典電視動畫作品，包括《幽☆遊☆白書》、《名偵探柯南》、《夢幻天女》、《棋魂》和《黑執事》等等；而有在電影院放映的《名偵探柯南》劇場版「第十四號獵物」、「世紀末的魔術師」、「瞳孔中的暗殺者」和「貝克街的亡靈」，當時在台灣也引起一股動畫片熱潮，而這些也都出自芝美奈子。

(中時新聞網)