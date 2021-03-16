新光保全春酒充滿濃濃科技味，開場透過浮空投影舞，細數新光保全以先進、健全的AIoT智慧物聯網技術，為客戶帶來安全、安心又便捷的生活保障，前新光金董事長吳東進更親自出席，展現對新保的重視程度。

因應防疫相關規定作業，新保春酒除了登記實名制、體溫量測、家族旅遊史等高規格的防疫措施，所有的接觸物品均要求消毒密封保存，晚會中也融入新光保全一向領先業界的科技與創新元素。

保全通常於春節長假期間都要提前準備相關的人員及物料，提供客戶全天候的專業安全服務，假期後才辦理春酒慰勉同仁，本次雖然受到疫情的影響，縮小活動規模，但是餐飲、節目表演、摸彩….都沒有縮水，讓全體新光保全同仁都能同享歡樂，欣賞精彩絕倫的節目內容，盡情享用美食佳餚。

新保董事長林伯峰致詞時說，新光保全已走過40個年頭，跟著社會及科技的發展開拓新的服務模式，將傳統保全，結合最新科技，積極建構兼具「便利生活、安全防災、永續環保、健康樂齡、隱私保護」的智慧城市藍圖。

而新光保全在2020年，於疫情中逆勢成長，整體合併營收達71億，較2019年成長1.6％，隨著市場趨勢與科技進步，我們將繼續秉持著「信實、專業、服務、創新」的企業核心理念，尋求跨界、跨業與跨虛實合作，結合事業群與關係企業資源，持續開發整合AIoT服務方案。

隨著氣候變遷影響，節能永續觀念被受重視，加上現今科技的躍進，大數據應用，AI及5G的發展，同時政府更將「智慧綠建築」列為重要政策，因此綠色經濟是未來趨勢，和民眾生活息息相關的智慧綠建築，更是安全產業未來的重要發展。

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(中時 )