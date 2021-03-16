美國法院暫停國防部對小米集團的投資禁令後，富時羅素(FTSE Russell)也表示，小米將有資格重新納入富時羅素指數，小米股價今(16)日再度大漲，盤中一度漲逾8%，報26.45港元。

在美國前總統川普卸任前幾天，美國國防部以國家安全為由將小米等9家大陸企業列入黑名單，禁止美國人投資，而小米也向美國法院提告，希望從黑名單中除名，美國法院則在美東時間12日頒發暫時中止美國國防部禁令，美國聯邦地方法院法官Rudolph Contreras認為此舉「具有任意性且反覆無常」，剝奪小米的正當法律程序的權利。Contreras表示，小米很可能會贏得全面撤銷禁令。

在美國暫停投資禁令後，小米15日股價已反彈回升，根據《香港經濟日報》報導，富時羅素按計畫在12日將小米剔除於旗下指數，不過在美國聯邦法官12日發出對國防部的暫時禁制令，禁止美國國防部將小米列為涉軍方企業，富時羅素指出，小米將有資格重新納入富時羅素指數，並將在6月的季度指數評估中作出決定，6月21日生效。

小米將有資格重新納入富時羅素指數的消息傳出後，小米股價今日開盤報25.3港元，上漲4%，午後漲幅更超過8%，報26.45港元。

(中時新聞網)