搶春日餐飲商機，台北花園大酒店館內各餐廳同步推出不同優惠活動強力促銷，米其林餐盤推薦「PRIME ONE 牛排館」推出生日優惠二重奏，第一重，凡「3月29日當日壽星」出示身分證明文件，於3月29日至3月31日，二人以上同行套餐享66折+10％優惠；第二重，於3月底至4月底，消費者二人同行點用套餐加碼贈半隻龍蝦。「饗聚廚房」自助餐廳「48小時快閃限定優惠」，3月18日中午12點至3月20日中午12點，透過電話預訂3月22日至3月31日晚餐，享平假日晚餐買一送一。「花園thaithai」泰式餐酒館推牛年專屬優惠，凡生肖屬牛或金牛座饕客，於3月22日至4月底，四人同行享66折+10％優惠。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，PRIME ONE牛排館自開幕以來一直深受饕客們的喜愛，更於2018獲得米其林餐盤推薦，此次適逢牛排館周年慶，台北花園大酒店串連旗下各餐廳推出限時限量優惠活動，歡迎消費者親朋好友相揪齊聚慶祝，盡享頂級牛排、泰式及各式異國風味美饌，預計可帶來業績成長一成左右。

(工商 )