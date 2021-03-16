為解台灣資安人才之渴，16日國際科技大廠思科與技術伙伴日辰資訊宣佈亞太區唯一的「思科DevNet資安人才培育中心」正式進駐經濟部林口新創園，攜手五家新創公司讓資安人才真正在台落地。

「思科DevNet資安人才培育中心」今日前進林口新創園區，成為亞太區首座創新思科DevNet平台及全球生態體系，並迎來了互聯安睿、可立可及其他新創廠商-如梭世代、三甲科技、采賦科技等五家資安新創公司加入思科DevNet平台開發行列。

為台灣打造安全的資安防護網，經濟部次長林全能表示，立法院已通過8.09億元的專案預算，在台打造國家級資安卓越中心，培訓臺灣高階的資安前瞻研究人才，此次思科與其技術伙伴日辰資訊率先推動的思科DevNet資安人才培育中心走出一步，未來產官學仍將攜手共同培育本土世界級資安人才及師資，加速提升國內資安人才的品質與數量，強力鏈結國內資安產業所需的資源與輔導，打造厚實的發展基礎及展翅高飛的動能。

思科指出，思科DevNet是幫助IT人才跨足軟體開發領域的計畫。思科DevNet平台涵蓋的科技面廣，包括9大範疇：軟件定義的網路、資安、雲端、資料中心、行動性、物聯網、協作、服務和開源軟體開發。思科DevNet網站提供各種學習和沙盒環境，以及各種影片，給予欲學習編寫和測試應用程式的IT人員進修軟體開發。目前，在思科DevNet平台及生態系統中已累積超過1,500種解決方案以及上百個能立即使用的程式碼，協助不同規模企業加速數位轉型。

思科大中華區資深副總裁暨臺灣總經理陳志惟表示，思科在臺灣深耕20年，這次將最精華的能量帶來，在台打造『思科DevNet資安人才培育中心』，將是思科亞太區第一個協助臺灣廠商由網路硬體管理，升級到具備軟體及產品開發整合能力的平台。除了提供豐富的開發資源、國際專業培訓師資與課程，也投入翻譯及本土化。預計未來三年將導入國際認證輔導能量，培育臺灣國際資安人才。

日辰資訊總經理王華頤表示，思科DevNet資安人才培育中心短期以在職人員、學生團隊、新創公司為主要對象，旨在建立DevNet資安示範基地，輔導資安人才升級。中期輔導取得DevNet國際證照、協助資安產品開發、建立測試場域為主。長期將協助新創團隊資安產品商品化。在經濟部指導下，結合思科全球行銷及業務網路，將臺灣資安推廣至國際市場，前進國際。

思科指出，思科一直致力於以各項解決方案支援政府夥伴。一直以來思科透過全球項目「國家數位加速計畫（Country Digital Acceleration Program, CDA）」，與各級別政府合作，並肩推動科技發展。此次臺灣的思科DevNet資安人才培育中心得以落地，CDA的支持扮演著重要的角色。身為全球數位化科技領導者，思科會繼續以優異的解決方案，結合CDA的全球經驗，無縫適應各地社區的需求，進而為社會達到創新與改變的價值。

(工商 )