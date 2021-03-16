昨日美股道瓊和標普紛紛創下新高，歷史新高紀錄，由晶片股帶領大盤領漲。預設高點而放空的投資人恐怕要失望了，因此波資金行情欲小不易。雖然美國總統拜登已經簽署1.9兆美元刺激經濟方案，但今日美盤恐有隱憂，因美國總統拜登擬課徵企業稅與富人稅，以填補美國政府日益擴大的財政赤字。

今晚即將公布美國2月零售銷售數字，美國經濟是否持續復甦，可觀察此數據是否優於市場預期。此外，聯準會主席鮑爾今晚將在國際清算銀行舉行的會議上演說閉幕詞，請留意鮑爾是否會對美國經濟提出看法或是聯準會是否會有更進一步的購買資產計畫。

台股今日高檔震盪，權王台積電續盤整，上檔壓力沉重，不過IC 設計股獲資金點火，10 多檔全面噴出漲停，加上主要權值股回穩，帶動加權指數站上 16300 點關卡，終場上漲 63.83 點，收16313.16 點，成交值略增至2959.49億元。台積電 17日除息，每股配發2.5元現金股利，早盤一度出現棄息賣壓，收 613 元。聯電終場收 48.3 元，漲幅 0.3%。

其他權值股方面，聯發科、鴻海、台達電、日月光投控吸引資金進駐，股價上漲；大立光、台塑、國巨、統一、國泰金、中鋼等，均在盤面下震盪。投信作帳行情火力全開，IC 設計族群再度擔綱盤面主流，包括敦泰、天鈺、松翰、威盛、九暘、驊訊等 10 多檔全面噴出漲停，其中敦泰挾驅動 IC 漲價利多題材，股價已連拉 4 根漲停。

台股目前由OTC中小型股不排除再創新高，但在加權指數方面，面臨16500點以上的反壓著實不小，由於量能都萎縮在3000億以下，不易再創新高，預估美股今晚拉回機率大，目前所採取的操作策略，逢高調節、殺低再買，汰弱留強，方為上策。

今日三大法人土洋對作合計買超2.75 億元，其中外資賣超11.62億元，投信買超5.92億元，自營商買超8.45億元。

明日重頭戲台積電除息2.5元及台指期結算，震盪難免不宜追高，若有拉回5日線附近買多。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃世民）

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(中時新聞網)