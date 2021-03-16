受新冠疫情影響，隸屬法國雅高集團的IBIS（宜必思）建北店，突然決定結束營業，本月底最後一天。同屬雅高的華航富諾特飯店在臉書「代證實」這項消息，同時提出消費者相關權益轉移的訊息。

IBIS建北店去年2月開幕，原址前身為RF比堤商旅。IBIS入主後重新翻修，提供全館共42間客房，由於距離松山機場車程僅10分鐘，加上母集團的高知名度，鄰近又有民生東路商辦大樓群聚，深受商務客喜愛；房價CP值高，周末假日也頗獲國旅民眾青睞，住房率表現一直不錯。

但疫情爆發一年多以來，國際商務客幾乎止步，導致IBIS生意慘淡，母集團評估後決定壯士斷腕，收到在台唯一據點，3月31日最後一天。

華航富諾特飯店表示，IBIS建北店結束營業後，其先前販售的「好宿成雙」住宿方案，可於4月1日起至富諾特選擇平、假日品坊西餐廳自助午餐2客，或加價1500元入住標準客房含早餐。

IBIS在全球擁有逾1000間飯店，CP值高是一大賣點。（IBIS提供）

(中時新聞網)