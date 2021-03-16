民進黨今(16)日舉行北市黨務會談，會中民進黨立委高嘉瑜提議，在2022年的台北市長選舉中，若衛福部長陳時中沒有意願，那民進黨就應該派出奇兵：台北市議員王世堅應戰。王世堅回應說，高嘉瑜最近比較少唱歌，開始「練肖話」，不過謝謝她。

王世堅下午接受各家媒體訪問時表示，蔡英文總統對他說，剛剛高嘉瑜推薦他選台北市長。王世堅說他回應蔡英文，高嘉瑜最近比較少唱歌，開始「練肖話」，不過非常感謝她。

王世堅表示，蔡啟芳、蔡易餘以及地方鄉親都鼓勵他去參選台北市長，所以謝謝高嘉瑜的推薦，讓他多當一日市長，他現在是五日市長。高嘉瑜當著蔡英文總統推薦選市長，他嚇一跳，今天有資格者比比皆是，高嘉瑜腦筋很機靈，只是搏君一笑，他們是慧眼獨具，謝謝他們。

民進黨今(16)日舉行北市黨務會談，會中民進黨立委高嘉瑜提議，在2022年的台北市長選舉中，若衛福部長陳時中沒有意願，那民進黨就應該派出奇兵：台北市議員王世堅應戰，她指出王非常有經驗，有辦法面對蔣萬安；對於高嘉瑜的提議，主持會議的黨主席、總統蔡英文僅點頭，沒有多做表示。

高嘉瑜認為，對於很多大家認為有爭議的問題，蔣萬安都沒有辦法正面回答，如果派出王世堅，相信能夠將蔣萬安逼上戰場，可能會成為這場選戰中另外的一大亮點。

對於高嘉瑜的提議，蔡英文僅點頭回應，並沒有多做表示。

王世堅對於記者詢問為何堅守在地方基層，他補充說，評估自己的能量以及志願，對政治無所求，父祖輩在民主奮戰史上都受過迫害，所以對他來說只是想為父祖輩畫上完美句點，別無所圖。

(中時新聞網)