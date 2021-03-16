說到全球性感指標，被相中出演「龐德女郎」，絕對是對美麗的一種肯定，只是外型難免隨歲月流逝而走鐘，不過也有例外，曾在007電影中性感亮相的女星珍西摩爾(Jane Seymour)，如今已70歲，但模樣卻讓人為之驚艷，彷彿喝了防腐劑。

出身英國的珍西摩爾17歲便因美貌出道，她先天患有虹膜異色症，因此右眼是棕色、左眼是綠色，反倒讓她的外型充滿神秘風情，她在1973年被相中演出《007：生死關頭》，年僅22歲就因成為「龐德女郎」而走紅，珍西摩爾在演藝圈不但演戲，也擔任製作人，成績斐然，因此在1999年獲得英國女王伊莉莎白二世授予OBE勳銜。

珍西摩爾如今70歲了，卻仍相當美麗，彷彿喝了防腐劑。(取材自珍西摩爾IG)

而雖然年歲不斷增長，但珍西摩爾仍Hold住美貌，且因歲月而增添韻味，前年她還幫知名雜誌《花花公子》拍攝封面，當時已68歲，是至今為止最年長的封面女郎，自信美麗模樣讓人為之驚艷，很難想像她是經歷4段婚姻、擁有4名子女與3個孫的美豔阿嬤。

日前珍西摩爾前往夏威夷度假，在社群上分享多張美照，一頭飄逸身金色長髮及燦爛笑容，讓眾人感到驚艷，直呼很難相信她是70歲的人，看上去非常凍齡，而她曾分享養生秘訣，就是規律生活跟飲食控制，盡量保持自然，還說自己不願意打肉毒桿菌，因為臉皮變僵，會影響演技。

(中時新聞網)