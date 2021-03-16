台灣多地面臨缺水危機，台北市天母地區自2003年起，每年皆會在3月22日世界水資源日前後舉辦「天母水道祭活動」，結合當地學校共同推動保護地球水資源，而近2年因疫情關係，取消踩街活動，改為祈福儀式，北市副市長蔡炳坤也代表北市府到三玉宮共同祈福。

「天母水道祭活動」已舉辦19年，而草山水道系統則有89年歷史，並在2004年被登錄為市定古蹟，成為目前仍在使用的活古蹟，每年草山聯盟和當地學校都會一起祈福舉辦活動，共同呼籲珍惜水資源，今年主辦學校天母國中師生也進行祈雨朗讀，盼老天爺能下雨，解決旱災危機。

蔡炳坤說，台北市的自來水起源於1909年的公館台北水道，一天供應2萬噸水，已有112年歷史，而隨著人口成長，水資源不夠用，在1932年完成草山水道，已歷經89年歷史，每天供應3萬噸的水。

蔡炳坤指出，近期大家都在關心台北用水的問題，不過翡翠水庫加上南勢溪，一天可以供應268噸的水提供大台北地區600萬民眾使用，台北市占45％、新北市占55％，有效減輕石門水庫的負擔，而石門水庫也可以把水往桃竹苗供應，間接的解決其他地區缺水的問題。

天母國中校長陳麗英指出，每年的活動都具有很重要的意義，深耕了對孩子的環境教育意識，而今年缺水，主題剛正好是珍惜水資源，請來校內同學和老師朗讀祈雨。

(中時 )