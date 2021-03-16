效力樂天金鷲隊的台灣右投手宋家豪今（16）日在春訓熱身賽初登板，後援1局無失分，最後無關勝負，自責分率雖是0，但過程險象環生，曾造成1人出局滿壘的危機，幸好他沉著應戰，力保不失分。

宋家豪昨天才與一軍會合，今天是在對歐力士猛牛隊之戰9局上出場後援，樂天以3比5落後。宋家豪最快球速148公里，先讓伏見寅威打成三壘滾地球出局，接下來接連被大下誠一郎擊出二壘安打、紅林弘太郎敲出一壘打，攻佔一、三壘，形成失分危機。

接著紅林弘太郎盜上二壘，宋家豪不想與打擊近況佳的佐野皓太對決，連投4個壞球形成保送，歐力士攻佔滿壘。緊要關頭宋家豪三振太田椋，再讓田城飛翔擊出投手前滾地球，傳一壘刺殺出局，終於化解危機。自責分率雖然是0，但WHIP（每局被上壘率）卻很不理想。

這場樂天對歐力士的比賽是在靜岡進行，歐力士先取得2比0領先，樂天則在5局下扳平比數。不過歐力士又在6局上灌進3分大局，奠定勝基，終場則以5比3擊敗樂天。

歐力士先發投手田嶋大樹投6局被敲6安，包括淺村榮斗的陽春全壘打，一共失3分，仍以優質先發內容拿下勝投，熱身賽2勝0敗、自責分率2.81；漆原大晟救援成功，戰績0勝0敗救援。

(中時 )