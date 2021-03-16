為了落實各族群文化參與，鶯歌陶博館近期推出「友善陶博」計畫，針對學校特教班、高齡長者、一般學童設計不同項目課程，其中樂齡之旅課程，館方將帶著長者深入鶯歌在地，走訪鶯歌知名景點，並沿街進行文化導覽，最後帶領長者體驗製陶，與在地文化連結，擴大各族群服務。

陶博館2019年開始與新北市衛生局合作，結合長照單位、職能治療所等機構，推出「復能小旅行」計畫。近期為推廣博物館友善服務，與和鄰居家護理所合作培訓志工，希望訓練出40位具有居家護理、文化知識雙認證的志工，並配合「友善陶博」計畫，讓志工帶著高齡、身心障礙人士參與博物館課程。

陶博館表示，友善陶博計畫主要有早安博物館、樂齡之旅、陶博愛地球3項課程，分別針對各級學校特教班和身心障礙團體、年滿60歲以上高齡長者、國小學童設置。早安博物館由館內陶藝老師帶著身心障礙者創作、在陶藝園區裡散步並聆聽導覽。環教課程則會教導學童認識鶯歌文化起源，並製作自己的環保杯。而樂齡之旅算是復能小旅行的延伸，志工將帶領20位長者從鶯歌火車站出發，前往鶯歌石、孫臏廟等景點，並帶著長者做咖啡沖泡、餅乾製作、陶藝體驗，希望讓長者與鶯歌社區接觸，參與健康且愉悅的活動，加深地方連結。

陶博館長吳秀慈表示，社會處方籤的概念已陸續延伸到台灣各處博物館，陶博館繼續與衛生局合作，讓長者、特殊族群走出戶外，與社會接觸，漸漸也能達到身心療癒的效果，友善陶博計畫廣納各式族群，雙認證志工不但會帶著高齡失智長者參與藝文活動，也希望帶著學童認識鶯歌歷史，使陶博館不只成為社會處方，也成為社區串連的重要指標。

(中時 )