苗栗縣通霄鎮白東公墓附近16日中午發生山林火警，黑色濃煙直竄天際。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白東公墓附近16日中午發生山林火警，黑色濃煙直竄天際，嚇壞一旁行駛於西濱快速道路的用路人，消防局表示，這起火警因夾雜塑料燃燒，濃煙驚人，且波及一旁山林，燃燒面積約2公頃，持續往後龍山區燒去，所幸附近無民宅，消防人員目前已侷限火勢，積極搶救中。

通霄鎮白沙屯地區白東公墓附近山林今日中午傳出火警，濃煙之大嚇壞一旁行駛於西濱快速道路的用路人。

消防局中午12時41分接獲民眾報案，指西濱北上112公里處右手邊山坡有濃煙，立即派出通霄消防分隊前往搶救，但山林火警火勢迅速蔓延，燃燒面積大，後續又加派後龍、西湖、苑裡分隊支援，持續控制火勢。

消防局第四大隊指出，這起火警燃燒物夾雜塑料廢棄物，因此濃煙很大，且火勢波及一旁山林，燃燒面積初估約2公頃，且持續往後龍山區延燒，所幸附近無民宅，而消防人員也正在侷限火勢，積極搶救中。

(中時 )