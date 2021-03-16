基隆市「基隆河岸親水空間串連計畫」正式啟動，中央挹注1.8億元經費，縫合7處步道斷點，市議員提及，盼能在步道周邊設置公廁、休息空間及無人化自行車系統，對此，市府指出，考量水資源、環境潔淨，不宜設置廁所，會再研議。

工務處表示，本市自行車道有7斷點需縫合，包含七堵區四座橋樑間的車道貫通、暖暖區過港路的步道架高工程120公尺及步道改善880公尺，以及興隆街的河岸懸臂道工程等，完成後即可一路暢行至新北的瑞芳區，日前國發會邀集相關部會確認細節及經費，營建署也核定所有費用，預計明年6月完工。

市議員王醒之指出，瑞芳、汐止皆有YouBike提供民眾租借，基隆卻沒有，盼能同步規畫設置自行車無人化租賃系統，不僅能響應低碳、綠運輸，也能與附近的環島1號線串聯，有效促進地方發展；市議員張耿輝、呂美玲則認為，應設立公廁、飲水補給站及休息場域，給予民眾便利空間，並提出能效仿汐止端的規畫。

對此，工務處進一步說明，目前首要目標是優化基隆河防汛及串連步道，未來建置完畢，相關局處會有應對措施，無論是休憩空間、行銷推廣等，至於設立公廁，考量水資源及環境潔淨，不宜設置，仍待計畫完成後，依實際使用情形，再行規畫。

至於設置YouBike系統，交通處表示，有成本及環境安全疑慮，仍需統整專業人士建議再作考慮，此外，自行車道若有穿越市區道路需求，將考量增設或調整號誌，以利民眾安全，也會建議相關單位在規畫設計時，加入自行車休憩或駐車停留使用需求。

(中時 )