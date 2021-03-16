因應少子化及高齡化社會所帶來的產業缺工問題，台中市政府運用缺工就業獎勵措施協助勞工穩定就業，去年順利協助民眾就業達464人、僱用廠商家數達266家，今年仍持續提供相關獎勵措施，協助有就業意願勞工朋友投入缺工產業。

勞工局代理局長羅群穆說，為減緩後疫情時代對就業市場的影響，並提升失業勞工投入被認為相對辛苦的製程產業、照顧服務業、營造產業意願；勞工局運用缺工就業獎勵措施，協助求職者媒合適當職缺，並透過定期追蹤關懷，鼓勵勞工穩定就業，歡迎勞工朋友可至市府各就業服務站辦理求職登記。

羅群穆指出，「要努力工作才有錢生活，有付出才會有收穫!」是「阿雲」的人生座右銘。阿雲為越南人，婚後移居至台灣成為新住民，她的丈夫因心臟病動手術，為照顧丈夫導致無法穩定工作，家庭生計更為拮据。

「阿雲」經由就業服務員細心評估後，建議她參加照顧服務員訓練，結訓後藉由缺工就業獎勵措施媒合至長照機構上班，穩定就業至今已滿2年，她特別感謝市府一路以來的陪伴與協助。

就業服務處長李美麗說，勞工申請缺工就業獎勵措施，須符合連續失業達30日以上或非自願離職身分，並向台中市轄下就業服務站辦理求職登記，經就業服務人員就業諮詢、推介符合限定行業職缺並錄取，且連續就業達30日以上即可提出申請；每月核給新台幣5000元至7000元不等的就業獎勵金，申請期間最長可達18個月，最多可領10萬8000元。

李美麗強調，為改善產業缺工問題，除協助勞工辦理職缺媒合，就業服務處也積極開發職缺並辦理徵才活動，例如著名避震器製造廠商瑞士商弗克司公司、營造業沅展營造股份有限公司、製造業興國橡膠廠股份有限公司等知名廠商，均與市府合作提供職缺，市府也運用缺工就業獎勵措施，提升新進員工就業穩定度並排除就業障礙，以達成勞雇雙方雙嬴目標。

(中時 )