台灣三星電子致力為消費者提供更完善的購物體驗及優質服務，看好近年智慧生態圈概念逐漸普及，消費者對跨品類裝置的需求增加，並渴望更便利的一站式服務，三星今（16）日宣布在台推出結合行動通訊及生活家電品類的全新店格－三星「全品體驗館」，全台首店將於3月20日正式進駐高雄新興摩登百貨－義享時尚廣場！

台灣三星指出，「三星全品體驗館高雄義享」以暖色調打造明亮寬敞的展示場域，規劃充足的產品體驗空間，並融入木質家居，兼具現代時尚科技感與自在寫意，提供消費者舒適的一站式尊榮購物體驗，同時可深度感受透過三星生態圈為基底的創新生活方式。歡慶全品體驗館開幕，將獻上開幕限定3大優惠活動，包括限量福袋、真無線藍牙耳機5折搶、週週消費加碼特惠，更有一系列豐富好禮與體驗活動即將揭曉，星粉不要錯過！

好運當頭必搶優惠1：百發百中限量福袋

開幕首二日（3/20、3/21）限定超值福袋，挑戰千元有找將三星最新旗艦機帶回家！豐富獎項包含最大獎－智慧型手機Galaxy S21+ 5G，及平板、無線充電滅菌盒、運動手環等品項，每日限量50組、每組售價NT$990，包包有獎、袋袋超值。

智慧生活必搶優惠2：真無線藍牙耳機限時5折

想要隨時隨地享受音樂與通話體驗，真無線藍牙耳機是必備利器。三星全品體驗館高雄義享推出Galaxy Buds Live限時5折優惠，原價NT$5,990，只要NT$2,990即能立刻擁有，開幕首二日每天限量100組開搶。

Galaxy Buds Live限時5折 開幕首2日每天限量100組開搶。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

精打細算必買優惠3：電視直降5萬還送空氣清淨機！週週加碼特惠好禮

開幕首月祭出一系列多元購機好禮，週週皆有驚喜。如購買指定電視享最高5萬元優惠再贈Samsung Cube無風智慧清淨機（建議售價NT$22,900），輕鬆打造質感起居空間；購買旗艦智慧型手機加碼送智慧配件、電動研磨咖啡杯等精選好禮，點綴繽紛生活。

購買82吋4K電視指定機種直降5萬，再送Samsung Cube無風智慧清淨機。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

三星全品體驗館高雄義享 開幕首二日排隊好禮優惠內容。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

三星全品體驗館高雄義享 開幕首月每週加碼特惠內容。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

三星全品體驗館高雄義享門市位在義享時尚廣場（高雄巿鼓山區大順一路115號B1F），營業時間為週一到週四11:00－22:00、週五11:00－22:30、週六10:30－22:30、週日10:30－22:00。

(科技)