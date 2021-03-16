台灣三星電子致力為消費者提供更完善的購物體驗及優質服務，看好近年智慧生態圈概念逐漸普及，消費者對跨品類裝置的需求增加，並渴望更便利的一站式服務，三星今（16）日宣布在台推出結合行動通訊及生活家電品類的全新店格－三星「全品體驗館」，全台首店將於3月20日正式進駐高雄新興摩登百貨－義享時尚廣場！
台灣三星指出，「三星全品體驗館高雄義享」以暖色調打造明亮寬敞的展示場域，規劃充足的產品體驗空間，並融入木質家居，兼具現代時尚科技感與自在寫意，提供消費者舒適的一站式尊榮購物體驗，同時可深度感受透過三星生態圈為基底的創新生活方式。歡慶全品體驗館開幕，將獻上開幕限定3大優惠活動，包括限量福袋、真無線藍牙耳機5折搶、週週消費加碼特惠，更有一系列豐富好禮與體驗活動即將揭曉，星粉不要錯過！
好運當頭必搶優惠1：百發百中限量福袋
開幕首二日（3/20、3/21）限定超值福袋，挑戰千元有找將三星最新旗艦機帶回家！豐富獎項包含最大獎－智慧型手機Galaxy S21+ 5G，及平板、無線充電滅菌盒、運動手環等品項，每日限量50組、每組售價NT$990，包包有獎、袋袋超值。
智慧生活必搶優惠2：真無線藍牙耳機限時5折
想要隨時隨地享受音樂與通話體驗，真無線藍牙耳機是必備利器。三星全品體驗館高雄義享推出Galaxy Buds Live限時5折優惠，原價NT$5,990，只要NT$2,990即能立刻擁有，開幕首二日每天限量100組開搶。
精打細算必買優惠3：電視直降5萬還送空氣清淨機！週週加碼特惠好禮
開幕首月祭出一系列多元購機好禮，週週皆有驚喜。如購買指定電視享最高5萬元優惠再贈Samsung Cube無風智慧清淨機（建議售價NT$22,900），輕鬆打造質感起居空間；購買旗艦智慧型手機加碼送智慧配件、電動研磨咖啡杯等精選好禮，點綴繽紛生活。
三星全品體驗館高雄義享門市位在義享時尚廣場（高雄巿鼓山區大順一路115號B1F），營業時間為週一到週四11:00－22:00、週五11:00－22:30、週六10:30－22:30、週日10:30－22:00。
(科技)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。