科技股追隨隔夜美股走高，帶動周二日股上揚，東證一部指數更創下20年新高。

周二收盤，東證一部指數上漲0.65%，為1,981.50點，創下1991年5月14日以來新高。日經225指數收漲0.52%，為29,921.09點。

大和證券資深策略師Hideyuki Ishiguro表示，市場信心十分強勁，投資人看好大部分日本企業將受惠於美國經濟復甦。此外，美國公債殖利率回落，以及美國新一輪紓困方案中的直接發放現金措施，都為市場信心帶來提振。

美國通過1.9兆美元新冠紓困振興方案，可望帶動美國經濟加速復甦，隔夜標普500指數與道瓊指數再度創下歷史收盤新高，而以科技股為主的那斯達克指數亦上漲逾1%。

日本科技股亦隨之走高，軟銀集團上漲2.41%，為東證指數帶來最大的提振，其次為索尼公司，終場漲1.62%。東京威力科創上漲1.54%，愛德萬測試漲3.37%。

受隔夜美國航空股大漲激勵，全日空控股、日本航空分別漲2.35%與3.85%。美國航空業者周一表示，旅遊休閒的訂票情況正持續升溫。

旅行社H.I.S.上漲1.42%，儘管這場大流行病導致該公司上季淨損高達79億日圓。

樂天（Rakuten）漲多休息，終場收跌2.4%；前一日在與日本郵政（Japan Post Holdings）進行資本結盟的題材帶動下，股價飆升24%。

荏原製作所（Ebara Corp）大漲6.25%，在日經指數成分股中漲幅最大；其次為網路公司CyberAgent漲4.46%，川崎汽船（Kawasaki Kisen）漲4.38%。

(時報資訊)