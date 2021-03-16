落實專業分工提升國際競爭力，生達(1720)分割原料藥合成部門讓與生泰(1777)，生泰就本次受讓的合成部門，將以每股新台幣75.24元為發行價格計發行普通股4,532,163股予生達製藥，此次交易案暫定分割基準日為2021年10月1日。此分割案將提110年6月18日召開的股東會討論。

生達說，本次營業分割及受讓案係為落實製藥領域專業分工，資源整合，共享技術，分享智慧財產權，以期拓展國內外市場，提升國際競爭力；完成交割後，生達製藥持有生泰公司持股將從原來10.61%預估增加為22.32%，成為生泰公司最大股東。

生達將依投資比例認列生泰公司營運績效，以保有原先合成部經營獲利效益，且將可維持來自生泰公司的穩定原料藥貨源，有利於從原料藥到製劑的垂直整合，達到領先開發與大量生產的優勢，生泰承接來自生達製藥的專業人才，得以擴大研發陣容，提升生產能量，讓原料藥產品組合更完整，並且新增特殊賦形劑及動物用原料藥的經營，使生泰公司的經營競爭力及規模更加發展壯大。

生達指出，本次分割受讓後，公司將專注於西藥製劑的經營，生泰公司專精於統籌原料藥的規劃及發展，擴大經濟規模、降低成本，雙方共同開拓歐、美、中、日市場，預期將發揮1+1大於2的綜效成果，創造互利雙贏局面。

(時報資訊)