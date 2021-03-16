台新金(2887)今(16)日舉辦2020年第四季法人線上說明會，該公司去年全年稅後淨利達145億元與前一年度相當，每股稅後盈餘1.17元，股東權益報酬率9.05%，年底每股淨值為13.22元。展望今年，財富管理、購屋貸款、個人無擔保放款、企業放款等可持續穩健成長。利差和淨利息收益率方面將透過優化存放結構而緩步回升。針對轉投資保德信人壽方面，台新金總經理林維俊表示，繼續努力溝通，希望早日取得核准。

今日法說會由該公司總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎，台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真以及個人金融事業總處執行長周偉萱六人共同主持。

林維俊表示，去年雖遭受疫情干擾，台新金控在各子公司的共同努力下，營運表現與前一年度相當，淨利息收入、淨手續費收入持續成長，成長率分別為10.6%、3.9%。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總存款餘額成長11.9%，總放款餘額成長9.0%，台、外幣放款分別成長9.6%、6.1%，其中個人信貸業務表現持續亮眼，成長率達13.6%。在信用卡相關業務的表現上，特店家數已近15.4萬家，穩居市場第一，年成長6.5%，有效卡數更突破400萬卡，年成長5.9%，受疫情影響簽帳金額略低於去年，表現仍優於市場平均水準。財富管理業務則在共同基金銷售動能成長帶動下，其淨手續費收入成長4.5%。

在子公司台新證券的業務表現方面，受惠於證券交易市場持續熱絡，經紀業務市佔率及成交量持續成長，其淨手續費收入年成長達42.8%。台新金控與子公司之資本結構持續維持穩健，在採用新版LTV(依貸款成數計算風險權數)法後，去年底台新金控與台新銀行之資本適足率分別為130.0%及16.3%，而台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.15%及855.3%，授信資產品質維持良好。

至於外界所關注的轉投資保德信人壽的進度方面，林維俊則主動說明，台新已經盡很大的努力來配合主管機關的各種監理要求，我們會繼續努力和主管機關溝通，希望能夠早日取得核准。林維俊也分享了台新海外佈局的最新進展：台新銀行納閩分行及吉隆坡行銷服務處已於去年12月獲馬來西亞納閩金融服務管理局(LFSA)正式核發執照，可望在今年第二季正式開業；泰國辦事處同樣在去年12月獲泰國曼谷商務部許可設立登記，預計於第二季正式對外服務；越南隆安分行部分則仍持續積極申設中，未來新據點設立後將可與香港、新加坡、東京、布里斯本海外分行串聯，提供客戶最佳的國際金融服務，逐步提高海外獲利占比。

對於今年純網銀陸續開業，尚瑞強則表示，秉持樂見良性競爭的態度，持續優化各項數位服務以深化客戶體驗，並因應需求迅速提供特色產品以提升客戶黏著度。未來持續與Richart Life生活金融生態圈深度合作，拓展異業商戶加入，共同提供客戶更多符合生活應用場景的商戶優惠及創新服務功能，致力將行動支付、點數兌換與生活優惠串聯，提供民眾最便利的數位生活金融服務。

(時報資訊)