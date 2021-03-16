封測廠南茂(8150)今（16）日召開線上法說，展望2021年營運，董事長鄭世杰看好記憶體及驅動IC均有不錯成長動能，預期首季營收及毛利率均可望與去年第四季相當，全年營收可望繳出雙位數成長，毛利率及獲利均有望優於去年，資本支出亦將略高於去年。

鄭世杰表示，2020年對產業及南茂都是充滿挑戰及特別的一年，儘管在全球新冠肺炎疫情、貿易緊張局勢、供應鏈短缺下，營運備受挑戰，南茂受惠產業及客戶強勁需求帶動，營收及本業獲利均大幅成長。

展望今年，鄭世杰指出，受惠半導體需求好轉，市場供應明顯不足，造成終端市場有所短缺，相關產能緊繃亦推升價格上漲。在客戶積極備貨持續確保產能下，南茂看好今年營運動能，同時將策略性擴充相關產能以因應需求，預期記憶體及驅動IC均有不錯成長動能。

記憶體方面，鄭世杰表示，DRAM在客戶備貨積極帶動下成長動能漸佳，NOR及NAND Flash受惠終端需求強勁、客戶持續拉貨，仍維持強勁需求動能。為反應材料成本上升與產能吃緊現況，南茂持續調整封裝價格因應，且新擴充產能均已被客戶事先預訂。

驅動IC方面，鄭世杰指出，包括電視等大尺寸面板、NB及平板等中尺寸面板的薄膜覆晶（COF）封裝，受惠客戶下單量增加，相關稼動率進一步提升，OLED面板應用亦可望大幅成長。智慧手機的小尺寸面板，則持續受惠觸控面板感應晶片（TDDI）強勁需求。

同時，南茂去年第四季起擴充的新測試產能已陸續到位生產，新增產能亦與客戶簽署保障合約、被事先預訂。鄭世杰表示，有鑑於整體供應鏈狀況，南茂首季二次調漲驅動IC代工服務價格、平均漲幅5～10％。

雖然首季有工作天數較少的不利因素，但鄭世杰指出，就目前狀況及客戶需求而言，首季營收及毛利率均可望與去年第四季相當。根據上半年概況及簽署的保障合約，對今年成長相當樂觀，看好營收可望有雙位數成長，毛利率及整體獲利均有望優於去年。

資本支出方面，南茂財務長蘇郁姣表示，去年資本支出近41億元、占營收不到20％，今年因對產業持續看好，估計資本支出約占營收20～25％，略高於去年。鄭世杰表示，除了設備投資外，亦對既有廠房升級優化運用，且可能因應需求進行擴建。

而南茂轉投資持股45.02％的紫光宏茂，去年稅後虧損2.46億元、虧損幅度減少3成。鄭世杰表示，紫光宏茂大股東2年前已轉為長江存儲，因長江存儲希望對後段封測廠進行較完整規畫，進行一次性提列Flash記憶體等折舊，使去年營運仍處虧損。

不過，鄭世杰表示，依據目前半導體市況需求情況來看，預期紫光宏茂今年營運應可望順利轉虧為盈。長期而言，南茂仍會找適當時機尋找策略投資人，以對公司股東及南茂最有利方式進行。

(時報資訊)