對美國經濟將加速復甦的樂觀預期不僅帶動隔夜道瓊指數與標普500指數再創歷史收盤新高，亦激勵以科技股為主的那斯達克指數漲逾1%，受此提振，由三星電子與其他藍籌科技股領軍，周二南韓KOSPI指數收漲0.70%，為3,067.17點，扭轉前一日的下跌0.28%。
重量級科技股三星電子上漲1.22%，SK海力士漲2.93%，最大入口網站Naver漲0.65%。
受到大客戶德國福斯汽車將自2023年起生產新款棱柱形電池的消息打擊，電池製造商樂金化學（LG Chem）重挫7.76%。
DS投資與證券公司分析師則表示，機構投資人大買為韓股帶來提振，但在聯準會召開貨幣政策會議前的觀望氣氛使漲幅受抑。
今日機構投資人買超韓股2500億韓元，外資賣超280億韓元，散戶賣超2330億韓元。
韓元終場漲0.58%，收在1,129.7兌一美元。
(時報資訊)
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