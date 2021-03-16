環球晶(6488)今召開董事會，會中通過2020年財報，合併營收達553.59億元，雖受新台幣強勢升值影響，致全年營收較2019年微減4.71%，但若以美金計算，2020年全年營收與2019年相近，僅略減0.26%；營業毛利205.68億元；營業毛利率為37.2%，年減2.1%；營業淨利152.87億元；營業淨利率為27.6%，年減3.2%；稅前淨利166.15億元；稅前淨利率為30.0%，年減1.9%；稅後淨利為131.04億元；稅後淨利率為23.7%，年增0.2%；稅後每股盈餘為30.11元。

即便2020年世界經濟受疫情衝擊，環球晶圓營收及出貨量仍逐季成長，無懼逆風！2020全年營收、營業毛利、營業淨利、稅前淨利、稅後淨利和每股盈餘為歷史第三高！其中稅後淨利率更是超越顛峰，締造了公司創立以來最高紀錄。環球晶圓110年股東常會擬訂於6月22日假新竹科學園區科技生活館舉行。

環球晶圓公開收購Siltronic所有流通在外股份一案之公開收購期間已於民國110年3月1日屆滿，最終成功取得70.27%收購股權比例。環球晶圓目前預期收購案將於2021年下半年完成最終交割，但取決於所需之反壟斷及國外投資主管機關核准。該案已取得德國、奧地利反壟斷及美國外國投資委員會（CFIUS）核准。

新冠肺炎疫情籠罩與地緣政治帶來的貿易衝突使2020年籠罩於陰影之下，許多產業皆受到影響。所幸半導體市況較不受世界經濟的震盪干擾，疫情也帶動新的商業行為及生活模式，同時亦刺激基礎網通設施如雲端與伺服器等發展，推升環球晶圓營收與出貨逐季成長。展望今年，隨5G加速佈建預期將刺激智慧型手機換機潮、加速數位化的遠距/生活模式及受自駕車、電動車發展潮流而可能回溫的車市，預估全球半導體晶片需求持續熱絡，環球晶圓長期發展樂觀可期。

(時報資訊)