美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀16日在東京與日本外相及防衛相舉行「2+2」會談。日本防衛相岸信夫在美日防長會談結束後向媒體透露，他與奧斯汀就台灣海峽和平與穩定的重要性達成共識。

被視為「親台派」的岸信夫13日在一場視訊會議上，就曾對台灣的安保環境表達憂慮，稱台海的軍事平衡正不斷對中國方面有利方向變化。身為防衛大臣發言觸及台灣情勢，日媒認為實屬罕例。

岸信夫16日還表示，日本和美國都對東海與南海的緊張情勢表達了嚴重關切。奧斯汀則在美日防長會談伊始表示，「日美同盟今後也是維護自由開放的印度太平洋、應對威脅的基石」。

岸信夫在會後向記者表示，他們的討論重點是中國，但也包含了北韓的議題。

此外，日本外務大臣茂木敏充表示，他與美國國務卿布林肯一致強烈反對中國改變東海和南海現狀的企圖，並將在此問題上密切合作。茂木敏充在東京與布林肯舉行雙邊會晤後發表上述言論。

1月24日，岸信夫新上任國防部長的奧斯汀首次舉行電話會談。鑑於中國大陸強化在東海及南海的軍事影響力，奧斯汀向岸信夫確認了美日安保條約第5條適用於尖閣諸島（我稱釣魚台列嶼）。雙方還就推進北韓「可驗證、不可逆、完全無核化」（CVID）達成一致立場。

美日防長通話約20分鐘，確認釣魚台是《美日安保條約》第5條的適用對象，亦即若日本在相關地點受到攻擊，美國有義務採取行動防衛日本。

對於駐日美軍經費分攤，二人同意盡早面對面舉行談判，就2021年度以後的駐日美軍預算達成協議。岸信夫表示，奧斯汀甫上任就來電討論，顯示拜登政府重視東亞地區及美日同盟。

奧斯汀則推文強調，美日同盟堅定且牢固，期待雙方合作，維護自由開放的印太地區。奧斯汀也推文表示，顧及到大陸在東海及南海的活動，美日就「反對單方面改變現狀」交換了意見。岸信夫稱，北京持續增加在東海及南海的海上活動，反對大陸單方面改變釣魚台列嶼主權地位。

日本、台灣與中國大陸都宣稱擁有釣魚台列嶼主權。日本政府主張，從歷史及國際法來看，釣魚台列嶼是日本固有領土的一部分，並且宣稱該領土沒有需要解決的主權問題。

美日雙方也為了切斷北韓研發核武與飛彈的資金來源，同意合作阻止北韓船隻在海上靠近其他船隻，以免偷偷轉移物資。

(中時 )