鼎固-KY（2923）今（16）日召開法說會，受惠情期間「恐慌性買盤」和疫情後「報復性買盤」出爐，去年營收大幅成長1.34倍，至134.2億元，EPS達0.68元，股利1.2元現金，盈餘配發率達176％，依今日收盤價計，現金殖利率2.9％。

鼎固-KY受凱基證券邀請，今（16）日參加凱基證券舉辦的法人說明會，由鼎固總經理特助，也就是鼎固總經理張能耀的夫人王鏘嵐主持。

鼎固表示，鼎固於2012年掛牌上市，股本達174億元，是國內營建業股本最大的綜合性不動產開發商，也是第一家專營中國大陸房地產並回台上市的公司，主要推案地點都在上海，重慶等一線城市，鄰地鐵站的地塊。

展望今年，鼎固表示，完工案將持續銷售，毛移率較高的未售建案，則持續銷售。另外，去年疫情期間鼎固採減免租戶的部分租金，使得租金收入略有下滑，如今疫情已有減緩，消費活動也恢復，再加上商場改裝完成，預期商場和辦公的租金收入可望成長，毛利率也可望提升。

王鏘嵐表示，今年營收目標希望到130億元，其中包括有二十多億是租金貢獻。

(工商 )