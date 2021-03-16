歐洲AZ疫苗接種持續出現血栓案例，全球10餘國已預防性暫緩施打，台灣首批11.7萬劑開打卻箭在弦上。疾管署上月民調顯示，當時高達6成6的醫護有施打意願，不過，衛福部長陳時中今(16)日表示，新冠專責醫院醫護僅3成3想施打，若以醫護6萬人計算，人數只剩不到2成，短短不到一個月，接種AZ疫苗的意願砍了3成3。

AZ疫苗陸續出現血栓副作用，已引起全球高度重視。國內即將施打AZ疫苗，排在施打第一順位的醫護剉列等。衛福部長陳時中今在立法院備詢，被問到醫護施打意願，他回應表示，第一波約有6萬人願意施打，其中第一線人員佔43%，第二線人員約28％，整體施打意願平均為32%，換句話說，新冠專責醫院醫護僅剩3成3想施打，若以醫護6萬人計算，有意願的人更不到2成。

事實上，疾管署上月23日曾公布一份民調，針對全國醫護、防疫人員調查施打意願，其中有高達66%的人願意施打，27.9%表示不會接種，有6%的人不確定。另外，遠見雜誌也對一般民眾做了民調，有60.3%會接種，32.7%不接種，7%的人則不確定。兩份民調不論醫護或一般民眾，差異並不大。如今因為AZ疫苗可能引起血栓副作用，願施打醫護驟降3成3，顯見國人對施打AZ疫苗的信心正在逐漸流失中。

台大兒童醫院院長黃立民表示，醫界施打AZ疫苗意願偏低，大多因為擔憂副作用，同時也質疑疫苗的保護成效。

(中時新聞網)