中國自製晶片熱潮未減，又一家科技巨頭宣布加入戰場。陸港媒體報導，短影音平台抖音的母公司字節跳動正在籌組晶片團隊，準備進軍半導體產業。字節跳動回應媒體稱「正在相關領域探索」。

據香港經濟日報、界面新聞、新浪財經報導，字節跳動正為進軍半導體業招兵買馬，組建AI晶片團隊。目前在各大求職平台上已發布與半導體相關的職缺超過10 個，上班的地點則在上海、北京等地。

報導指出，字節跳動的相關負責人回應媒體詢問時證實，「是在組建相關團隊，在AI晶片領域做一些探索」。

據報導，字節跳動將從自行研發雲端AI晶片和安謀（Arm）架構的服務器晶片切入，佈局晶片領域。這是網路企業跨入晶片市場的主要且普遍的路徑。

報導分析，對於這類網路企業來說，投入晶片製造市場的競爭之中，一方面可以減輕對協力供應商的依賴，另一方面是藉由自行研發晶片降低成本。而這樣的成果在亞馬遜等國際知名的網路企業身上，已經得到驗證。

此外，報導也提到，美國對中國科技產業祭出的一連串禁令，或許也是「督促」字節跳動投入晶片市場的動能。自行研發晶片或許能夠讓字節跳動未來面對因外在因素而缺貨的狀況時，掌握更多的主動權。

報導中也引述市場諮詢公司ABI Research的調查報告指出，到了2024年全球雲端AI晶片的市場規模，上看100億美元（約新台幣2825億元），網路巨頭紛紛拓展業務，搶進晶片市場已是無法抵擋的趨勢。

報導提到，目前字節跳動的市值估計約1800億美元，正在研究將包括抖音在內的部分業務，於香港上市。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1100316

(中央社)