日本38歲性感女星熊田曜子，以精緻五官與傲人G罩杯而聞名，即使現在已結婚並育有3名子女，身材依舊性感火辣，受到大批粉絲的愛戴。近日即將推出寫真DVD及寫真合集的她，在個人IG上公開多張側拍辣照，令粉絲看得血脈賁張。

熊田曜子自從跨足電視及網紅界後人氣大爆發，廣告、代言及拍攝工作從不間斷，近日她還將與工藤里紗、手島優等多位知名寫真女星，一同推出寫真合集《30plus》，並在個人IG上公開獨照及側拍照，只見熊田曜子只穿著米色內衣，趴在佈滿濕氣的玻璃上，辣秀傲人雙峰。

側拍照裡，熊田曜子則是穿上一件浴袍，並將浴袍脫一半，坐在飯店窗台前，展現半球弧線與纖細美腿，即使畫面經過黑白濾鏡效果處理，依然十分性感，吸引超過8000人按讚。另外，熊田曜子也即將於3月26日推出個人全新寫真DVD，在率先釋出的照片中，大方穿上金色比基尼，同樣令網友暴動，直呼「太火辣」。

熊田曜子2002年以寫真女星出道後，憑著美艷的外貌及36G的傲人上圍橫掃寫真界，陸續推出多本寫真集都創下不錯的銷售紀錄，因此有了「史上最強的美乳」的封號。後來她開始登上綜藝節目擔任嘉賓以及固定班底，並開設YouTube頻道分享私下生活，除了大方公開寫真側拍畫面外，也經常以素顏的形式分享皮膚及身材的保養祕訣，使她在網路上的人氣居高不下，IG吸引超過34萬人追蹤。

(中時新聞網)