吳曉樂所著的《你的孩子不是你的孩子》一書，描述了多段因升學主義而扭曲的親子關係，由公視改編成劇集，引發熱烈討論。日本也發生一個案例，一名母親只准女兒念醫學系，逼她重考9年；連洗澡都要兩人一起，女兒堪稱沒有自由。最後女兒砍死媽媽將其分屍，還在推特寫下：終於打敗怪物了。

這起案件發生在2018年，綜合媒體報導，當年32歲的桐生希（Nozomi Kiryu）是家中獨女，從小父親因為工作因素住在員工宿舍，因此家中只有她與母親桐生忍（Shinobu Kiryu）相依為命。

從小母親就將所有的心力都灌注在桐生希身上，訂閱各種教材，希望女兒能成為一名醫師，而桐生本人也因為看了怪醫黑傑克漫畫，有了當外科醫師的夢想。

不過桐生升上國中後，發現自己的成績不夠理想，高三時正式放棄當醫師的夢想，但母親卻沒有放棄，堅持要她考國立大學的醫學部。2005年，桐生希報考國立大學醫學部保健學系，沒有錄取，母親竟騙親戚說女兒考上醫學院，之後更逼迫桐生繼續重考，時間長達9年。

桐生希多次想要逃離母親的掌控，甚至3度逃家，但最後都被警方找到送回家中。她表示母親根本不給她自由時間，甚至連洗澡都要一起洗，手機也被沒收，過著宛如「監禁般的生活」。

最後母親以成為助產士為條件，准許她報考滋賀醫科大學醫學部的護理系，而她也在2014年錄取。不過入學後桐生發現自己想要成為手術室護理師，而且也沒有通過助產士考試，母女之間再度爆發爭執。

2017年桐生希獲得醫大附設醫院的錄取通知，竟被母親要求她重考助產士學校，甚至還逼她簽下合約，保證就算沒考上助產士也不會去當護理師。

2018年1月，再也難以承受的桐生，趁母親睡著後，拿出預藏的刀子將母親殺死，並將手腳砍下丟進可燃垃圾中，軀幹則是丟到離家250公尺遠的河中。當時她還在推特寫下，「我打倒怪物，終於可以安心了」。

一審桐生被依謀殺罪判處15年有期徒刑，二審法官減輕刑責改判10年，全案已於日前定讞。

(中時新聞網)